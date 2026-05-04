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Helicóptero de Marina aterriza de emergencia en Mazatlán tras falla en pleno despegue: VIDEO

Un helicóptero de la Marina realizó un aterrizaje de emergencia en Mazatlán tras una falla en el motor; no hubo heridos, informó Semar.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

4 de may de 2026

2 min

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Tras el incidente, autoridades iniciaron una revisión técnica para identificar con precisión las causas de la falla en el motor
Tras el incidente, autoridades iniciaron una revisión técnica para identificar con precisión las causas de la falla en el motor / Especial

Un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) protagonizó un incidente en Mazatlán, Sinaloa, luego de presentar una falla mecánica durante su despegue en instalaciones de la Cuarta Región Naval. El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales, generando preocupación entre usuarios por la maniobra de emergencia.

Falla en el motor obligó a aterrizaje brusco

De acuerdo con la información oficial, la aeronave presentó una falla en el motor justo cuando iniciaba su elevación, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje inmediato.

Las imágenes muestran cómo el helicóptero pierde estabilidad en el aire y desciende de manera abrupta, aunque sin impactarse de forma violenta, lo que permitió evitar consecuencias mayores.

No hubo personas lesionadas

La Secretaría de Marina confirmó que, pese a lo aparatoso del incidente, no se registraron personas heridas. La tripulación logró controlar la situación y ejecutar el protocolo de seguridad correspondiente.

Este tipo de maniobras forman parte del entrenamiento del personal naval, lo que permite responder ante fallas mecánicas en condiciones de riesgo.

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Investigación para determinar causas

Tras el incidente, autoridades iniciaron una revisión técnica para identificar con precisión las causas de la falla en el motor. Este procedimiento es habitual en eventos de este tipo para garantizar la seguridad de futuras operaciones.

Operaciones continúan en Mazatlán

La Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, mantiene operaciones estratégicas en la zona, especialmente en tareas de seguridad, vigilancia marítima y apoyo a la población.

El incidente no ha afectado las actividades regulares de la Marina en la región, aunque refuerza la importancia de los protocolos de mantenimiento y reacción inmediata ante cualquier contingencia aérea.

El caso ha llamado la atención debido al contexto de seguridad en Sinaloa, donde las fuerzas federales mantienen presencia activa para garantizar la estabilidad en la entidad.

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