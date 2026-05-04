Encontronazo de trailers paraliza tráfico en carretera Cancún-Puerto Morelos

Una fuerte colisión entre dos trailers en el retorno de Bahía Petempich paralizó la circulación vehicular en ambos sentidos de la carretera Cancún-Puerto Morelos, con lo que miles de conductores permanecieron varados por más de una hora.

Las primeras versiones indicaron que las dos unidades de carga circulaban en el sentido de Cancún hacia Puerto Morelos y al llegar al retorno de Bahía Petempich, uno de los choferes hizo una maniobra hacia la izquierda para intentar dar vuelta en “U”.

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En ese momento, el trailer con cabina de color gris recibió un fuerte impacto en su costado delantero izquierdo con la parte frontal de la otra unidad, con cabina de color rojo, en un accidente reportado poco antes de las 11 de la mañana.

Las dos plataformas de carga con estructuras metálicas y material de construcción quedaron atravesadas en los carriles de circulación con dirección a Puerto Morelos, lo cual impidió la circulación.

Además, una parte de la cabina del trailer que daba vuelta, invadió los carriles en dirección de Puerto Morelos a Cancún, además de que el derrame de combustible abarcó parte de la cinta asfáltica.

Ante esto, elementos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Morelos cubrieron con tierra esta zona para evitar algún posible derrape. Las maniobras continuaban hasta después del mediodía de este lunes para despejar la vialidad.