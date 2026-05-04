Síguenos

Última hora

México

Temblor hoy: ¿Cuál es el último sismo de este 4 de mayo de 2026 y dónde es el epicentro?

Quintana Roo / Sucesos

Encontronazo de trailers paraliza tráfico en carretera Cancún-Puerto Morelos

El incidente se debió a que uno de los choferes hizo una maniobra para intentar dar vuelta en “U” y en ese momento, el trailer con cabina de color gris recibió un fuerte impacto en su costado delantero.

Por Gabriel Alcocer

4 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Morelos cubrieron con tierra esta zona para evitar algún posible derrape
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Morelos cubrieron con tierra esta zona para evitar algún posible derrape / Especial

Una fuerte colisión entre dos trailers en el retorno de Bahía Petempich paralizó la circulación vehicular en ambos sentidos de la carretera Cancún-Puerto Morelos, con lo que miles de conductores permanecieron varados por más de una hora.

Las primeras versiones indicaron que las dos unidades de carga circulaban en el sentido de Cancún hacia Puerto Morelos y al llegar al retorno de Bahía Petempich, uno de los choferes hizo una maniobra hacia la izquierda para intentar dar vuelta en “U”.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron a los lesionados.

Noticia Destacada

Accidente carretero en Quintana Roo deja ocho personas lesionadas, tres fueron hospitalizadas

En ese momento, el trailer con cabina de color gris recibió un fuerte impacto en su costado delantero izquierdo con la parte frontal de la otra unidad, con cabina de color rojo, en un accidente reportado poco antes de las 11 de la mañana.

Las dos plataformas de carga con estructuras metálicas y material de construcción quedaron atravesadas en los carriles de circulación con dirección a Puerto Morelos, lo cual impidió la circulación.

Además, una parte de la cabina del trailer que daba vuelta, invadió los carriles en dirección de Puerto Morelos a Cancún, además de que el derrame de combustible abarcó parte de la cinta asfáltica.

Ante esto, elementos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Morelos cubrieron con tierra esta zona para evitar algún posible derrape. Las maniobras continuaban hasta después del mediodía de este lunes para despejar la vialidad.

Te puede interesar