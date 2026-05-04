Hasta 40 grados y sin agua: colonias de Escárcega cumplen tres días en crisis

Desde hace tres días, habitantes de las colonias Fátima, Salsipuedes, Benito Juárez, Concordia, Centro y Morelos no cuentan con el servicio de agua potable. Según el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPAE), esto se debe a que un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que surte de energía a la bomba de agua de la colonia Salsipuedes no funciona debido a problemas técnicos, por lo que es necesario esperar a que sea reparado.

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En esta temporada de calor, el problema del desabasto de agua potable ha aumentado de una manera considerable, debido a que cada dos días, o incluso menos, las familias de las diferentes colonias de la ciudad se han quedado sin el servicio. Esto ha causado serios problemas, ya que existen ocasiones en las que no tienen ni para lavar los trastes.

La situación se complica en las casas donde hay niños, enfermos y adultos mayores, debido a que necesitan el vital líquido para refrescarse ante el aumento de la temperatura, que ha llegado hasta los 40 °C. Esta temperatura resulta insoportable y la situación se agrava al no contar con agua potable, por lo que es necesario que tanto las autoridades municipales como la CFE se preocupen por evitar este problema de desabasto, especialmente en esta época.

Los afectados esperan que el transformador ubicado en la colonia Salsipuedes sea reparado lo más pronto posible para que la bomba de agua pueda funcionar y permita que las casas cuenten con el vital líquido. Ante la inaguantable situación, algunos ciudadanos se han visto en la necesidad de acudir a otros lugares a buscar agua para remediar el problema.

Asimismo, hacen un llamado a las autoridades municipales para que envíen pipas con agua para mitigar el desabasto y que los ciudadanos puedan realizar sus actividades básicas, como bañarse.

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JGH