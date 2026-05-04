Conductor sufre infarto y provoca choque múltiple en la avenida Andrés Q. Roo de Cancún

Un ataque al corazón provocó que el conductor de un automóvil colisionara contra otros tres vehículos en la avenida Andrés Quintana Roo y después de ser trasladado a un hospital, el personal médico confirmó su muerte, con lo que la Dirección de Tránsito Municipal determinó que los propietarios de las unidades afectadas tendrán que hacerse cargo de la reparación de sus daños.

El aparatoso accidente fue reportado la tarde del domingo, cuando se indicó que el conductor de un automóvil, marca Volkswagen, tipo Gol, de color gris, circulaba en la avenida Andrés Quintana Roo y metros antes de llegar al cruce con la avenida Kabah, no detuvo su marcha y colisionó a tres vehículos que se encontraban detenidos por la luz roja del semáforo.

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Las primeras versiones indicaron que se trataba de un accidente ocasionado por la falta de precaución al conducir, pero posteriormente los elementos de la Dirección de Tránsito confirmaron que el conductor, de nombre Edgar, sufrió un infarto en plena circulación y con esto, impactó de lleno a los otros vehículos.

Ante la magnitud del accidente, elementos del Cuerpo de Bomberos con su equipo especial de Rescate Urbano acudieron al lugar para brindar ayuda al conductor del automóvil, tipo Gol y a otras 3 personas que resultaron con lesiones.

Debido al fuerte impacto, el automóvil resultó con el desprendimiento del neumático delantero derecho y otra camioneta, marca Volkswagen, tipo Saveiro, de color blanco, registró también el desprendimiento del neumático posterior izquierdo.

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Dentro de los trámites para el deslinde de responsabilidades, los peritos de Tránsito acudieron a la clínica del Seguro Social de la avenida Cobá, en donde el personal médico confirmó la muerte de la persona que sufrió el infarto. De esta manera, la Dirección de Tránsito no pudo realizar el procedimiento legal contra el conductor que ocasionó el accidente, debido a que prescribió el delito, con lo que no fue posible iniciar la puesta a disposición del Ministerio Público.

Ante esto, el asunto fue turnado a la Mesa de Atención Temprana para notificar sobre esta situación a los propietarios de los otros vehículos dañados, quienes tendrían que hacerse responsables de la reparación de las afectaciones que sufrieron sus unidades.