¿Dónde queda Punta Xen? Así puedes llegar a la playa de Campeche reconocida en Lo Mejor de México 2026

Punta Xen, la joya costera del municipio de Champotón, fue galardonada como la Mejor Playa por Descubrir de México 2026 en los premios “Lo Mejor de México”. Este reconocimiento resalta su belleza natural, tranquilidad y vocación ecoturística, y ahora miles de viajeros se preguntan: ¿dónde queda exactamente y cómo llegar desde la capital del estado?

Noticia Destacada Punta Xen, Champotón, es reconocida como la "Mejor Playa por Descubrir" en Lo Mejor de México 2026

Ubicación exacta de Punta Xen

Punta Xen se encuentra en el municipio de Champotón, al sur de Campeche, en la costa del Golfo de México. Está aproximadamente a 20 o 27 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Champotón y forma parte de la Ruta Sol y Playa.

Distancia desde Campeche capital: 92 kilómetros por carretera.

92 kilómetros por carretera. Tiempo aproximado: 1 hora 10 minutos a 1 hora 25 minutos en auto, dependiendo del tráfico y condiciones climáticas.

Cómo llegar desde Campeche capital (ruta paso a paso)

La ruta es sencilla y está bien señalizada:

Sal de la ciudad de Campeche por la Carretera Federal 180 con dirección sur hacia Champotón. Recorre aproximadamente 65 o 70 km hasta llegar a Champotón. En Champotón, toma el desvío hacia Punta Xen, carretera local en buen estado. Avanza otros 20 o 27 km hacia el sureste hasta llegar a la playa.

Consejos para el viaje:

La carretera está en buenas condiciones.

Es ideal viajar en vehículo propio o rentado . No hay transporte público directo frecuente.

. No hay transporte público directo frecuente. Usa GPS o aplicaciones como Google Maps o Waze buscando “Punta Xen, Champotón”.

o aplicaciones como Google Maps o Waze buscando “Punta Xen, Champotón”. Combustible y alimentos: Llena el tanque en Campeche o Champotón, ya que en Punta Xen hay pocos servicios.

Un paraíso que enamora

Con agua turquesa cristalina, arena blanca y oleaje suave, Punta Xen es un destino perfecto para desconectarse. Es un importante santuario de tortugas marinas, con playas casi vírgenes y un ambiente familiar y auténtico de pueblo pesquero, alrededor de 170 habitantes.

Este reconocimiento nacional impulsa el turismo sostenible en Campeche y posiciona a Punta Xen como uno de los destinos emergentes más atractivos del sureste mexicano.

¿Planeas visitarla? Ahora que sabes exactamente dónde queda y cómo llegar desde Campeche, este 2026 es el mejor momento para descubrir por qué fue elegida la Mejor Playa por Descubrir de México.

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