Exportaciones de petróleo en Campeche caen 56% en 2025

En los últimos cinco años de registro, en el 2022 Campeche percibió la mejor cantidad de ganancias por exportaciones de extracción de petróleo y gas, con un valor superior a los 18 millones de dólares, equivalente a 327 millones 928 mil 785.48 pesos, mientras que en el 2025 la percepción final apenas fue superior a los ocho millones de dólares, solo 143 millones 611 mil 124.17 pesos, cifra que evidencia una reducción monetaria del -56.20%.

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Lo anterior, de acuerdo con la Plataforma Interactiva de Indicadores Económicos del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral de Campeche (Infocam), respecto al apartado de Exportaciones Anuales por Entidad Federativa, donde desde 2022 hasta 2025, Campeche percibió aproximadamente 184 millones 317 mil 661.31 pesos menos en sus exportaciones de petróleo y gas.

En el 2021, las ganancias por exportaciones en extracción de petróleo y gas de Campeche fueron de más de 15 millones de dólares, a 268 millones 690 mil 627.17 pesos.