Activan la Alerta Amber en Yucatán por un bebé de un año desaparecido en Kanasín

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber en Yucatán para la localización del menor Gabriel Antonio Sánchez Uribe, quien fue visto por última vez desde hace 24 horas en la ciudad de Kanasín.

Noticia Destacada Se vuelca lancha con adultos y niños en Sabancuy previo al paseo de la Santa Cruz

Informó que el menor de un año de edad se encontraba en compañía de su padre, Manuel Armando Sánchez Chan, en el fraccionamiento Amaneceres Los Almendros de San Pedro Nohpat.

Fue visto por última vez el domingo 3 de mayo, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre su paradero, por lo que se teme por la integridad del menor toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.

Noticia Destacada Jinete hospitalizado tras accidente en jaripeo de Bécal

El menor vestía una playera de manga corta con capucha verde claro con la imagen de un dinosaurio disfrazado de un taco, short de color azul claro y sandalias azules.

Como señas particulares, tiene cabello lacio corto, de color castaño claro, ojos café oscuro y tiene un hoyuelo en la mejilla izquierda.