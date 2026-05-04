Exhiben morosidad de Pablo Gutiérrez en la alcaldía de Carmen

La Alcaldía de Carmen, encabezada por el presidente municipal morenista Pablo Gutiérrez Lazarus, mantiene un adeudo de entre cinco y siete millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual arrastra desde años anteriores y que hoy pone en riesgo la operatividad del Gobierno Municipal, con posibles afectaciones directas a la prestación de servicios públicos.

Noticia Destacada Del paraguas al calor extremo: así estará el clima en Campeche esta semana

Ante los cortes de energía, el alcalde ha ordenado a trabajadores municipales restablecer el servicio por cuenta propia, subiendo las cuchillas de los interruptores, práctica que además de poner en riesgo a los empleados, podría constituir un delito federal sancionable hasta con 10 años de prisión.

El diputado local Pedro Hernández McDonald advirtió que el adeudo con la CFE evidencia una falta de responsabilidad administrativa. Asimismo, acusó el uso de patrullas para resguardar instalaciones eléctricas, lo que consideró un uso indebido de cuerpos de seguridad. Señaló la incongruencia de mantener una deuda millonaria mientras se destinan recursos a espectáculos como PolyMarchs, con un costo de 15 millones de pesos.

La manipulación de instalaciones de la CFE es un delito federal, amparado por el Código Penal, con penas de tres a 10 años de prisión y multas de entre 23 mil 462 y 117 mil 310 pesos, que pueden alcanzar hasta mil días de salario/UMA en casos graves. Además, la CFE puede rescindir el contrato de suministro eléctrico definitivamente.