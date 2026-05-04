Del paraguas al calor extremo: así estará el clima en Campeche esta semana

Este inicio de semana el paraguas será indispensable en Campeche y el resto de la Península de Yucatán. Una vaguada impulsada por un frente frío estacionario sobre el Golfo de México mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica, favoreciendo la presencia de lluvias y tormentas eléctricas dispersas a lo largo del día.

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De acuerdo con los pronósticos, se esperan tormentas moderadas generalizadas con acumulados de lluvia entre 5 y 25 milímetros en la mayor parte de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, turbonadas y, en algunos casos, caída de granizo.

El tiempo por estado

Campeche: Temperaturas máximas entre 30 °C y 37 °C. Vientos variables de 10 a 40 km/h. Se prevén lluvias más frecuentes en el norte y centro del estado debido a la influencia directa de la vaguada.

Yucatán: Máximas de 29 °C a 37 °C, con vientos del este noreste y rachas de hasta 40 km/h.

Quintana Roo: Termómetro entre 30 °C y 36 °C, vientos del este sureste que darán algo de frescura.

Por la mañana, las temperaturas mínimas serán agradables, oscilando entre 22 °C y 26 °C en toda la región, ideales para quienes comienzan sus actividades temprano.

Recomendaciones de Protección Civil

Aunque las lluvias son bienvenidas tras los días de calor, las autoridades recomiendan extremar precauciones:

Manejar con velocidad reducida y luces encendidas durante las precipitaciones.

y luces encendidas durante las precipitaciones. Evitar zonas bajas o propensas a encharcamientos .

o propensas a . En caso de actividad eléctrica , no permanecer en espacios abiertos, bajo árboles o cerca de postes metálicos.

, no permanecer en espacios abiertos, bajo árboles o cerca de postes metálicos. Resguardar a personas vulnerables y asegurar objetos sueltos que puedan ser afectados por rachas de viento.

Pronóstico a mediano plazo

A partir de media semana, el sistema frontal comenzará a disiparse y las nubes se retirarán gradualmente. Sin embargo, se espera el arribo de una nueva Surada con vientos que podrían superar los 50 km/h, acompañada de un incremento significativo en las temperaturas, las cuales podrían alcanzar o superar los 40 °C hacia el fin de semana.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil estatal.

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