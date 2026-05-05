¿Qué tan profundos son los cenotes en Campeche y dónde encontrarlos?

Aunque los cenotes suelen asociarse con Yucatán o Quintana Roo, Campeche también alberga importantes formaciones naturales que destacan por su profundidad, belleza y ubicación en zonas selváticas poco exploradas.

Los cenotes son pozos de agua dulce formados por el colapso de roca caliza, lo que crea cavernas que se llenan con agua subterránea y de lluvia.

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¿Dónde están los cenotes en Campeche? La mayor concentración de cenotes se encuentra en la zona de Miguel Colorado, en el municipio de Champotón, al sur del estado. Este sitio alberga varios cenotes rodeados de selva, considerados entre los más importantes de Campeche.

Entre los principales destacan:

Cenote Azul (Miguel Colorado): ubicado a unos 140 km de la ciudad de Campeche , es uno de los más grandes y accesibles .

ubicado a unos de la , es uno de los más y . Cenote Agua Azul: cercano también a Miguel Colorado , rodeado de vegetación y senderos naturales .

cercano también a , rodeado de y . Cenote Los Patos y K41: forman parte de la misma ruta ecoturística en la selva campechana .

forman parte de la misma en la . Cenote Xtacumbilxuná (Calakmul): ubicado dentro de la reserva de la biosfera, en una de las zonas más ricas en biodiversidad.

Además, se estima que en la zona de Miguel Colorado existen más de una decena de cenotes aún poco explorados.

¿Qué tan profundos son?

Las profundidades de los cenotes en Campeche varían considerablemente:

Algunos, como Xtacumbilxuná , alcanzan más de 30 metros de profundidad .

, alcanzan más de de . Otros, como el cenote K41 , pueden llegar hasta 115 metros , convirtiéndose en uno de los más profundos de la región .

, pueden llegar hasta , convirtiéndose en uno de los más de la . En cenotes abiertos como el Cenote Azul, aunque su profundidad exacta puede variar, destacan más por su gran diámetro (hasta 250 metros) y paredes de más de 80 metros de altura.

Estas características los convierten en espacios ideales para kayak, senderismo, observación de fauna y turismo de aventura.

Un destino poco explorado

A diferencia de otros estados del sureste, los cenotes de Campeche se encuentran en zonas aisladas, lo que ha permitido conservar su estado natural. Muchos requieren recorridos por la selva y el acompañamiento de guías especializados.

Esta condición los convierte en destinos ideales para quienes buscan experiencias tranquilas, alejadas del turismo masivo.