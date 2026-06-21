Alfonso Obregón asegura que fue vetado de ‘Shrek 5’ tras acusaciones en su contra.

El reconocido actor de doblaje Alfonso Obregón, famoso por dar vida al icónico ogro verde en Latinoamérica desde 2001, usó sus redes sociales para señalar la razón detrás de su nula participación en ‘Shrek 5. La nueva cinta de la saga del ogro en donde se usó a otro actor para dar voz al personaje principal.

El famoso actor de doblaje usó sus redes sociales para afirmar que fue excluido de este nuevo proyecto de la saga a pesar de haber sido exonerado de las acusaciones en su contra. Y es que, Obregón aseguró que la empresa optó por hacerlo a un lado por sus problemas legales del pasado.

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¿Por qué Alfonso Obregón fue vetado de ‘Shrek 5’?

A través de declaraciones y videos en sus redes sociales, Obregón explicó que ningún representante de los estudios o de la distribuidora se puso en contacto con él para negociar su regreso a la famosa saga. El actor atribuye esta exclusión directa a las acusaciones de presunto abuso y hostigamiento sexual que enfrentó en agosto de 2024.

Aunque semanas después de su detención fue puesto en libertad y completamente exonerado por falta de pruebas concluyentes, la percepción pública y el impacto en su carrera continuaron. "Me vetaron", señaló de forma tajante el actor, argumentando que las empresas prefirieron distanciarse de él debido al escándalo mediático.

A pesar de que el factor del veto por sus antecedentes es el argumento principal del actor, reportes de la industria revelan que las negociaciones previas también se habían estancado debido a una serie de exigencias complejas que Alfonso Obregón puso sobre la mesa para retomar al personaje.

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