Frenan rodada autoridades policiales en Cancún; aseguran unidades y detienen a decenas de jóvenes

Derivado de los operativos preventivos del programa Vidas en Movimiento, se realizó una intervención durante la noche del sábado y primeras horas del domingo sobre la prolongación de la Avenida Chac Mool.

Diversas quejas ciudadanas y sociales se han emitido en contra de las llamadas “Rodadas por todo Cancún” donde varias decenas de jóvenes participan para conducir de manera temeraria sus motocicletas, haciendo ruido, exponiéndose a ellos mismos y a otros a un percance y en su mayoría no cuentan con documentos, licencia o placas, siendo menores de edad, y con el agravante de que algunos estén drogados.

Durante la mañana del domingo, los padres y tutores de los jóvenes acudieron al centro de retención municipal, donde según testimonios hubo abuso policial. Otros muchachos vieron en esta acción un punto y aparte, donde mencionan ya no participar en estos actos lúdicos por meterse en problemas.

De acuerdo con datos de las autoridades, los jóvenes involucrados, padres de familia y tutores se detuvieron a 91 personas, entre éstas 33 menores de edad, y hasta un niño de 3 años fue localizado entre todo el grupito de motonetos.

Si bien, hasta el momento no se ha reportado sobre alguna persona que haya resultado ebria o intoxicada por sustancias, entre murmullos que se escuchaban a las afueras del “Torito” se mencionaba que algunos de los jóvenes posteriormente de salir de fiestas nocturnas se unieron al convoy de motos.

De acuerdo con los testimonios, la llamada “rodada” fue detenida alrededor de las 23:00 horas en la prolongación de la avenida Chac Mool cuando estos se dirigían camino a la ciudad a través de la avenida Huayacán.

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Un grupo de patrullas de la policía municipal, elementos de tránsito y otras autoridades como GEAVIG, ya que en estas motocicletas suelen circular menores de edad, y también la dependencia de Prevención del delito, ERUM, personal observadora de Derechos Humanos y hasta Búsqueda de Personas.

El pasado 6 de abril, durante la madrugada, se llevó a cabo el primer de estos grandes operativos, con la detención de más de 100 jóvenes, siendo 40 menores de edad, y también con resultados de intoxicación por alcohol y sustancias.

Dichos operáticos que buscan persuadir a los motociclistas de dejar de hacer estas rodadas, recorridos y conducciones en grandes grupos que afectan la circulación, el sueño de la población con el ruido, además de suponer un riesgo para ellos, terceros y hasta niños pequeños como se menciona se volvieron una solución medianamente efectiva, ya que en este reciente operativo se alcanzaron cifras similares de unidades remitidas y sancionados.

Sin embargo, algunos padres a las afueras del centro de retención municipal se mostraban consternados, preocupados y hasta enojados tras señalamientos de presuntos abusos a la autoridad, y que de acuerdo con lo que sus muchachos les comentaron durante los breves minutos de visita, los policías iban encapuchados, hubo golpes y empujones, uso de la fuerza y hasta presunto robo de celulares, carteras y daño a las motos. Ante la tragedia, algunos motociclistas lograron darse a la fuga entre la densa maleza que hay a los costados de la prolongación Chac Mool.

Algunos jóvenes más conscientes mencionaron que ante los operativos que están siendo constantes, prescindirán de participar en las rodadas, ante los riesgos que se corren, tanto por su integridad al sufrir un percance, y la bochornosa situación de estar detenido 12 horas en el “torito” se menciona que entre multas y trámites, puede costar hasta 6 mil pesos, más costos de sacar las motos del corralón y el tratamiento de sus lesiones.