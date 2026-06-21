Gala Montes estaría lista para hacer las paces con Adrián Marcelo con una condición

Gala Montes y Adrián Marcelo han sorprendido en redes sociales después de que compartieran la condición para que ambos hicieran las paces. La enemistad más mediática de la televisión mexicana ha dado un giro completamente inesperado con las declaraciones de ambas figuras.

Lo que en su momento parecía una disputa irreconciliable ha tomado un giro sorprendente para los seguidores de ambas figuras. Y es que la actriz mexicana usó sus redes sociales para compartir la condición con la que aceptaría reconciliarse con el famoso comediante regiomontano.

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¿Cuál es la condición para que Gala Montes y Adrián Marcelo sean amigos?

Todo comenzó durante una convivencia entre el comediante y algunos fanáticos, cuando un seguidor cuestionó a Adrián Marcelo sobre si estaría dispuesto a dejar atrás sus diferencias con la actriz si la Selección Mexicana se coronaba campeona en el actual Mundial. Para sorpresa de los presentes, el regiomontano respondió de manera afirmativa.

Marcelo gritó con entusiasmo ante las cámaras: "¡Te amo, Gala, te amo!". El momento quedó captado en video y fue compartido por el comediante en sus redes sociales, lejos de ignorar el gesto del conductor, Gala Montes reaccionó públicamente a través de una historia en su cuenta de Instagram.

En el clip, la actriz dejó en claro que ella también está dispuesta a hacer las paces de forma definitiva, bajo una condición muy específica. Con un tono directo, la actriz y cantante sentenció: "Si México gana el mundial, hago las paces con Adrián Marcelo", asegurando a su audiencia que la propuesta va completamente en serio.

Esta inesperada tregua futbolística llega tras un largo periodo de distanciamiento y fuertes tensiones que nacieron durante su participación en un famoso reality show, donde ambos protagonizaron intensos enfrentamientos verbales que escalaron a nivel nacional.

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