Incendio de montículos de basura genera movilización de bomberos en la Supermanzana 65 de Cancún

Un fuerte incendio se registró la tarde de este domingo en una gran cantidad de basura y desechos que se encuentran acumulados en el interior de las antiguas instalaciones del Hospital General de Cancún, en la Supermanzana 65, lo que generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos.

Las llamas envolvieron uno de los montículos de basura y esto causó alarma entre los vecinos alrededor de las 17:30 horas, en una de las esquinas del extenso predio que se ubica del lado del cruce de las calles 9 y 22 Oriente, a unos metros de la zona conocida como El Crucero.

El fuego ocasionó una enorme columna de humo que pudo ser visible a varios kilómetros a la redonda. Ante el llamado de auxilio de los vecinos, varias unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, ante la magnitud del siniestro.

Durante la intervención de los bomberos no se determinaron las causas que originaron las llamas, las cuales pudieron en riesgo a los vecinos que tiene sus viviendas del lado de la calle 9, en el tramo comprendido entre las avenidas Francisco I. Madero, conocida como la Ruta 4 y la avenida José López Portillo.

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Los bomberos lograron controlar el incendio y evitaron que se propagara a varios montículos de basura. Cabe señalar que las instalaciones abandonadas del antiguo Hospital General ha sido escenario de varios incendios, ocasionados principalmente por indigentes que buscan entre la chatarra material reciclable.

La basura que se incendió la tarde de este domingo forma parte aparentemente de labores de limpieza que realizaron recientemente las autoridades, para arrancar un proyecto para la construcción de un nuevo hospital, dejando una importante acumulación de desechos en el interior del predio.

La circulación vehicular fue cerrada por elementos de la Dirección de Tránsito Municipal en la zona del incendio durante la intervención de los bomberos, quienes sofocaron las llamas y enfriaron el área afectada con bastante agua, para prevenir alguna posible reactivación del fuego.