Solo siete municipios participarán en consulta de presupuesto participativo en Campeche

Los municipios de Campeche, Candelaria, Escárcega, Hecelchakán, Champotón, Palizada y Seybaplaya entregaron al Instituto Electoral del Estado de Campeche las propuestas para realizar este año la consulta de presupuesto participativo sobre las obras que ejecutarán en 2027. En contraste, Carmen, Calkiní, Hopelchén, Tenabo, Calakmul y Dzitbalché no presentaron propuestas. En el caso de Dzitbalché, el municipio declinó antes de someter a votación el acuerdo de las obras que serían puestas a consulta.

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En la cuarta sesión extraordinaria del IEEC, que se efectuó de manera virtual, se especificó que la consulta del presupuesto participativo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio. Con base en los siete ayuntamientos que presentaron propuestas, el domingo 17 de mayo el organismo electoral emitirá la convocatoria a la jornada consultiva.

Por mayoría, se aprobó el acuerdo CG/A012/2026 para establecer un Consejo Consultivo Estatal integrado por cinco personas, con sede en la ciudad de San Francisco de Campeche. Este consejo tendrá, en el ámbito de sus atribuciones, el desarrollo, vigilancia y preparación de la consulta.

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JGH