Con su bebé en la espalda: captan tierna escena de oso hormiguero en la selva de Calakmul

Un tierno y poco común video registrado en la Reserva de la Biosfera Calakmul muestra a una tamandúa mexicana (Tamandua mexicana), conocida popularmente como oso hormiguero arborícola, cruzando una carretera junto a su pequeña cría.

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De acuerdo con la publicación compartida en redes sociales, el video fue filmado por presuntos trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), quienes realizaban labores en la zona. En las imágenes se observa a la madre avanzando por el asfalto con su cría firmemente aferrada a su espalda, un comportamiento habitual en esta especie durante los primeros meses de vida del cachorro. Poco después, la tamandúa abandona la vía y se interna en la selva, donde trepa con gran agilidad un árbol llevando a su pequeño entre las ramas, evidenciando su estilo de vida semi-arborícola.

Este tipo de registros son especialmente valiosos porque las tamandúas son animales discretos y de actividad principalmente nocturna. Observar a una hembra transportando activamente a su cría en horario diurno y cerca de una carretera constituye un avistamiento privilegiado.

La Reserva de la Biosfera Calakmul, uno de los pulmones forestales más importantes de México y Patrimonio Mundial de la UNESCO, continúa ofreciendo estos regalos de biodiversidad. La tamandúa mexicana cumple un rol ecológico clave al regular poblaciones de hormigas y termitas en el ecosistema. El video se ha difundido ampliamente entre comunidades y amantes de la naturaleza, destacando una vez más la riqueza natural del sureste mexicano y la importancia de su conservación.

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