Fiscalía confirma tres muertos, un lesionado y un detenido tras noche violenta en Campeche

Tres personas fallecidas fue el saldo final de los ataques armados registrados en las colonias Elvia María y Plan Chac, donde pese a detenerse a varias personas, solo uno quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado FGECAM.

Noticia Destacada ¡Noche de terror en Campeche! Ejecuciones y ataques armados provocan pánico en la ciudad

Dos de las víctimas murieron en los lugares de los hechos, mientras que un tercer hombre, quien había resultado gravemente herido durante el atentado en la colonia Elvia María, perdió la vida cuando recibía atención médica en el Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio.

Con estos hechos, suman nueve las personas asesinadas con arma de fuego en menos de 24 horas en los municipios de Escárcega, Calakmul y Campeche, de las cuales siete fueron ejecutadas en ataques de tipo sicarial.

El primer ataque ocurrió sobre la calle Zacatal de la colonia Elvia María, donde sujetos armados a bordo de motocicletas dispararon contra varias personas que convivían frente a un predio, en el sitio una persona murió de manera instantánea, mientras otras dos resultaron lesionadas cuando intentaban retirarse en un vehículo compacto color blanco.

Un hombre identificado como F.J.C.C. fue capturado y puesto a disposición ministerial.

Posteriormente, en el andador Dzibilnocac de la unidad habitacional Plan Chac, un hombre, presuntamente elemento activo de la Guardia Nacional, fue atacado a balazos frente a su domicilio por sujetos armados, perdiendo la vida poco después.

Tras los hechos se desplegó un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal ministerial, principalmente en la zona de Kalá, donde vecinos y amigos de una de las víctimas persiguieron a uno de los presuntos agresores hasta el estacionamiento de Bodega Aurrerá.

Aunque inicialmente la policía informó sobre el aseguramiento de seis personas, la Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó posteriormente que solamente una quedó formalmente a disposición del Ministerio Público.

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