¡Noche de terror en Campeche! Ejecuciones y ataques armados provocan pánico en la ciudad

Dos ataques armados registrados en distintos puntos de la zona norte de la ciudad dejaron como saldo preliminar dos personas ejecutadas y dos más heridas por impactos de arma de fuego, además de una intensa movilización policiaca que derivó en el aseguramiento de cuatro hombres, presuntamente relacionados con los hechos violentos.

El primer ataque ocurrió en la colonia Elvia María, sobre la calle Zacatal entre Héctor de la Peña y Halaltún, donde sujetos armados que viajaban en motocicleta dispararon contra varias personas que se encontraban afuera de un predio.

En el lugar, un hombre perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala, mientras que otras dos personas que viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán color blanco resultaron lesionadas al ser alcanzadas por las detonaciones, fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a un hospital para recibir atención especializada.

Minutos después se registró otro ataque armado en la Unidad Habitacional Plan Chac sobre el andador Dzibilnocac por avenida Xpujil, donde un hombre presuntamente identificado como elemento de la Guardia Nacional, quien se encontraba de vacaciones, fue atacado a balazos cuando estaba afuera de su domicilio acompañado de su familia.

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Ante este hecho dos sujetos en motocicleta arribaron al sitio y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima para posteriormente darse a la fuga, aunque el afectado aún contaba con signos vitales cuando fue valorado por personal del sector salud, falleció minutos después mientras esperaba ser trasladado a un hospital.

Tras este último hecho, amigos y conocidos del elemento federal presuntamente iniciaron una persecución contra los agresores, la cual concluyó en el estacionamiento de una tienda Bodega Aurrerá ubicada en la zona de Kalá, donde autoridades lograron asegurar a cuatro hombres en flagrancia.

Fuentes cercanas señalan que los detenidos estarían posiblemente relacionados con ambos ataques armados ocurridos durante la noche, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.