¿Cuánto cuesta comer hoy en Campeche? Consumidores revelan cómo sobreviven a la inflación en el mercado

Hace algunos años, los campechanos podían destinar alrededor de mil pesos para adquirir una despensa completa en el Mercado Principal "Pedro Sainz de Baranda", incluyendo carnes, frutas y verduras. Sin embargo, actualmente esa cantidad apenas alcanza para cubrir las comidas de unos cuantos días.

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Productos básicos como el jitomate, que oscila entre los 30 y 35 pesos por kilogramo; el pepino, que supera los 30 pesos; el cilantro, que se vende en alrededor de 20 pesos la medida; y el huevo, cuya reja rebasa los 50 pesos, son algunos de los alimentos que los ciudadanos consideran más caros dentro de la central de abastos.

Los ciudadanos Auria, Lourdes, María y Orlando, quienes salían del mercado cargados con bolsas para la sagrada comida en el hogar, explicaron que uno de los tips para buscar los mejores precios es recorrer todos los establecimientos buscando ofertas o descuentos.

Pese a ello, reconocieron que algunos productos indispensables deben comprarse en menores cantidades, especialmente las carnes de res, cerdo y pollo, debido a su costo.

"Ahorita acabo de comprar un camote y un chayote, 30 pesos cada uno. Uno viene al mercado con el dinero medido porque la situación está difícil. Aunque uno busca, todo se ve caro. Además, para el súper no siempre alcanza; solo compramos lo necesario para el aseo y la comida", expresó doña Auria.

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JGH