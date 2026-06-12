Tarjetas en cero: Pescadores de Champotón exigen en Campeche pago de Veda y Baja Captura

Un grupo de pescadores del Frente Común Pescadores de la Bahía, en Champotón, expresó su preocupación ante la falta de depósito de los 4 mil pesos correspondientes al programa de Veda y Baja Captura 2026. A nueve días de haberse anunciado la dispersión de los recursos, aseguran que sus tarjetas continúan sin saldo.

Noticia Destacada Sujeto armado es detenido tras intentar agredir a una embarazada y a sus hijos en Villamadero

Ante esta situación, solicitaron al Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche (Inpesca) una pronta solución al problema.

Víctor Martínez Aguilar explicó que alrededor de 60 pescadores pertenecientes a esta agrupación no han recibido el apoyo económico, mientras que en todo el municipio de Champotón la cifra de afectados podría alcanzar los 400 beneficiarios.

“Hacemos un llamado al director de Inpesca para que agilicen los pagos, porque el sector atraviesa una crisis fuerte y ellos lo saben”, señaló.

El programa se ha dispersado bajo tres modalidades: tarjeta nueva, orden de pago y confirmación de cuenta. Hasta el momento, quienes se encuentran en la modalidad de confirmación de cuenta son los únicos que no han recibido el recurso.

Los beneficiarios con tarjeta nueva ya cobraron la totalidad del apoyo, mientras que quienes reciben mediante orden de pago obtuvieron una parte del recurso, quedando pendiente el resto para inicios de julio.

Dato

Este viernes, un grupo de pescadores sostendrá una reunión de trabajo en la ciudad de Campeche con el director de los programas relacionados con este apoyo. El encuentro está programado para las 11:30 horas.

JGH