Persisten fallas de energía eléctrica en la 20 de Noviembre

En la Colonia 20 de Noviembre continúan las fallas en el servicio de energía eléctrica, tan solo en el último día se quedaron sin servicio por más de 24 horas. Hasta ahora la situación sigue sin solucionarse en su totalidad.

El ciudadano Omar recordó que el servicio está fallando desde las 10 de la mañana del pasado 12 de junio. La comerciante Esmeralda destacó que esto le ha generado pérdidas económicas y la señora Rubí crítico que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es bueno para cobrar pero poco eficiente para atender los reportes.

Además, otros ciudadanos señalaron que los problemas se han extendido a otros espacios habitacionales, como los asentamientos urbanos de Kala y Concordia.

Incluso ya está viéndose afectado el servicio de agua potable por la suspensiones y cambios qué onda en el servicio de energía eléctrica.