Acusan a Pablo Gutiérrez Lazarus de hacer proselitismo con programas sociales en Carmen

El exalcalde de Carmen, con licencia definitiva, Pablo Gutiérrez Lazarus, vuelve a protagonizar polémicas relacionadas con presunta corrupción y uso indebido de recursos públicos.

Noticia Destacada Camioneta choca contra camión cargado con bloques y provoca caos vial en Campeche

Ayer, durante un evento en la localidad Pital Viejo utilizó la presentación de un programa social para hacer proselitismo político, lo que valió críticas de la gente.

En el acto, Gutiérrez Lazarus anunció la construcción de una obra carretera e invitó a los asistentes a realizar solicitudes de apoyo, acciones que algunos consideraron inmorales al vincularlas con su interés por imponerse en la Coordinación para la Defensa de la Cuarta Transformación, cargo que no forma parte del Gobierno municipal.

El evento contó con la presencia de su madre, Rosemarie Lazarus Jaber, presidenta del DIF Municipal. Gutiérrez Lazarus hizo referencia a la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo que generó molestia entre la gente que considera que los programas de gobierno no deben utilizarse con fines electorales.

Críticos del exalcalde señalaron que, al tener licencia definitiva, no cuenta con ningún cargo legal en el municipio y no debería promover obras ni apoyos sociales. El caso pone en el centro del debate el uso de recursos y programas sociales en procesos internos de partidos, así como los límites entre la gestión pública y el proselitismo en el municipio con presencia de organizaciones de la Cuarta Transformación.