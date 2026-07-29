Puente Nardos pone en riesgo a vecinos de Campeche; denuncian varillas expuestas y escalones rotos

A más de 40 años de su construcción, vecinos de la colonia Jardines solicitaron la rehabilitación del puente y andador Nardos, al denunciar el deterioro de la infraestructura, evidenciado por varillas expuestas, escalones rotos y postes de alumbrado público oxidados.

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El puente comunica desde el cruce de la calle Del Tanque, en la colonia Lomas del Sureste, pasando por la calle Orquídeas hasta la calle 39.

La situación afecta principalmente a los adultos mayores que habitan en este sector, uno de los más antiguos de la capital campechana, donde además los arriates presentan grietas ocasionadas por el paso de los años.

“Aquí los que limpiamos somos los vecinos, porque el Ayuntamiento de Campeche nos tiene en el abandono. Hay predios baldíos, escalones que ya desaparecieron y otros que se despedazaron, sin contar el puente, que está en malas condiciones, con cuarteaduras y varias varillas oxidadas expuestas”, señaló María Pérez.

Denuncian varillas expuestas, escalones rotos y postes oxidados. / Alejandro Pech

Debido a la falta de alumbrado público, los habitantes afirmaron que durante la noche el área se vuelve insegura, por lo que también demandaron mayor vigilancia para garantizar el bienestar de las familias.

“Aquí hace falta vigilancia y mayor alumbrado público. Es un andador y un puente muy necesarios para las familias que vivimos aquí; hay niños, personas de la tercera edad y jóvenes que requerimos obras de rehabilitación, especialmente en los escalones, que están en muy mal estado por tratarse de un sitio antiguo”, manifestó Pérez Gómez, vecino del lugar.

Los vecinos también denunciaron que personal de la empresa Goverdi, contratada por el Ayuntamiento de Campeche para atender los servicios públicos, utilizó una botella de plástico tipo PET como separador para evitar el contacto entre cables al reparar unas luminarias sostenidas por postes oxidados, en lugar de emplear materiales adecuados.

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“Es irónico que cobren millones de pesos y acaben usando una botella desechable para reparar los cables, cuando por seguridad de las personas que aquí viven deberían utilizar poliducto y sustituir los postes deteriorados por nuevos, no esperar a que se caigan y dañen las luminarias recién instaladas”, añadió Eduardo Tamay, habitante del sector.

Además, solicitaron la rehabilitación del acceso al andador Nardos, en su cruce con la calle Del Tanque, donde existen baches y un tramo de terracería.

“Qué bueno que construyeron un minisúper, pero hace falta construir una banqueta, sobre todo para brindar un paso seguro a estudiantes y amas de casa, quienes actualmente tienen que caminar junto al flujo vehicular”, indicó Alfredo Pérez, vecino del lugar.

JGH