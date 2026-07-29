La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo explota contra sus compañeros por falta de orden

Todo parece indicar que la polémica en ‘La Casa de los Famosos México’ ya se desató, pues a tan solo unos días de que arrancó el reality, la convivencia entre los participantes de la cuarta temporada no ha ido de la mejor forma.

Y es que, de nueva cuenta la falta de orden parece ser uno de los temas más complicados entre los famosos, por tal razón Cynthia Klitbo no aguantó más y explotó en contra de sus compañeros.

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Cynthia Klitbo explota contra sus compañeros por la falta de orden

Sin ningún tipo de filtro, Cynthia Klitbo decidió hablar sobre lo mal que se siente por la falta de orden y limpieza en algunas áreas que todos comparte, específicamente en la cocina. Y es que, ella fue de las primeras en levantar la mano y ayudar por su talento para cocinar.

En esta ocasión, la famosa les hizo ver a sus compañeros que no ayudaron a lavar los trastes que se usaron y nadie se ofreció, por lo que la villana de las telenovelas asignó tareas.

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"Yo ahorita pongo orden. Yo no tengo una bronca de cocinar, lo que me choca es que la gente se ponga de huevona y no quieran hacer nada. No mam… es una casa de locos, me desespera"

me gusta q la Klitbo y Mariana estan teniendo los huevos de ponerle su estate quieto a Massad. La cosa es si haber sino lo victimizan, mas porque dan a entender que su forma de ser es porque es Arabe y haya hay mucha misoginia normalizada #lacasadelosfamososmx pic.twitter.com/XrMiJkgToP — bumpii (@llegaramarzo) July 29, 2026

Esto resultó en poner en su lugar a Masad Al-Tamimi, y todo por el tipo de comida que se prepara, pues el famoso no suele consumir este tipo de comida. Ante esto, la actriz le dijo que se trata de una cultura diferente y debe de adaptarse y si no está de acuerdo, se puede hacer sus propios alimentos.

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