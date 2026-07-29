Alcalde de Tepakán es embestido por una vaquilla durante las fiestas tradicionales

El presidente municipal de Tepakán, Roger Gamboa, fue embestido por una vaquilla mientras participaba en las actividades taurinas organizadas como parte de las fiestas tradicionales del municipio.

El incidente ocurrió ante decenas de asistentes que presenciaban los eventos programados dentro de la celebración.

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De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el edil ingresó al ruedo luego de concluir la tradicional Tepakaneada y el concurso del cerdito encebado.

Apenas unos instantes después, la vaquilla lo alcanzó y lo embistió en varias ocasiones, provocando momentos de tensión entre el público presente.

Tras la embestida, personas que se encontraban en el ruedo auxiliaron al alcalde para ponerlo a salvo.

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Aunque el percance generó preocupación entre los asistentes, no se reportaron lesiones de gravedad y se informó que Roger Gamboa se encuentra fuera de peligro.

Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron con mensajes de sorpresa, preocupación e incluso comentarios sobre los riesgos que representan las actividades taurinas durante las festividades tradicionales.