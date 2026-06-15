Clima en Campeche esta semana: Vuelve el calor extremo y temperaturas de más de 40 grados

A partir de los siguientes días, el Estado de Campeche se verá afectado nuevamente por una onda de calor que favorecerá el alcance de temperaturas elevadas de hasta 40 grados durante el día, reduciendo gradualmente a 22 grados durante la noche y por la madrugada.

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Para esta semana se prevé tiempo con condiciones atmosféricas relativamente estables, alcanzando temperaturas desde calurosas a muy calurosas y con bajo potencial de lluvias dispersas o intervalos de chubascos no superiores a los 25 milímetros de altura, favorecidas por un canal de baja presión localizado en el Sureste del territorio Nacional, así como por el desplazamiento de la Onda Tropical número 7 por el Sur de la Península de Yucatán.

Dichos efectos favorecerán al potencial de vientos moderados de componente del Este y del Sureste entre los 10 a 20 kilómetros por hora con rachas desde 30 hasta 50 kilómetros, así como un ligero incremento en el nivel del oleaje entre uno y dos metros de altura en las áreas costeras del Estado.

Así también, un sistema de alta presión junto con la afluencia de aire marítimo tropical con alto contenido de humedad serán los que mantengan las condiciones de tiempo estables con ambiente extremadamente caluroso y bajo potencial de lluvias en el Estado.

De manera general, se espera bruma en las regiones del Sur y Oriente de la Península de Yucatán, principalmente en el transcurso del día; durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado o medio nublado con ambiente cálido, mientras que, en el transcurso de la tarde, el ambiente se tornará mayormente caluroso, con cielo nublado y baja probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en Campeche.

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JGH