Congreso de Campeche inicia renovación del Comité Anticorrupción

A once años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y a casi una década de la integración de sus órganos en Campeche, el Congreso del Estado inició el proceso para renovar la Comisión de Selección encargada de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, luego de la salida paulatina de varios de sus miembros originales.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad realizó este lunes la etapa de entrevistas a las y los ciudadanos interesados en formar parte de dicho órgano ciudadano.

En total comparecieron 14 aspirantes, de los cuales 10 fueron mujeres y cuatro hombres, quienes expusieron su trayectoria profesional, experiencia y propuestas para fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la Entidad.

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Entre los perfiles entrevistados figuraron docentes, empresarios, psicólogos, médicos y profesionistas de diversas áreas, quienes coincidieron en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y desempeñarse con apego a los principios de ética pública, imparcialidad y responsabilidad social.

Las personas entrevistadas fueron Arlette Guadalupe Zárate Cáceres, Rosa María Delgado Martínez, Rebeca del Carmen Alonzo Fleischer, Luis Miguel López Cuevas, Diana del Socorro Piña Amezcua, Martha Adriana Reyes Aldama, Fernando Santos Pérez, Liliana García Reyes, Rodrigo León Olea, Ramona Lili Ruiz Hernández, Víctor Castillo González, Dulce Jesús Aldana Chan, Ileana María Chávez Herrera y Diana Concepción Mex Álvarez.

La renovación del CPC representa un paso clave, ya que es la instancia encargada de vincular a la sociedad con las autoridades responsables de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción.

La primera Comisión de Selección y el primer Comité de Participación Ciudadana fueron integrados durante la LXII Legislatura, en 2017, con nueve integrantes. No obstante, con el paso de los años varios de ellos renunciaron o concluyeron sus funciones sin que se concretara una renovación integral.

Desde entonces, el CPC ha sido encabezado por María de los Dolores Ortiz Lanz (2019-2021), Marlin Karina Garrido Balam (2021-2023), Pastor Cruz Ortiz (2023-2024) y Susana Friné Moguel Marín.

Con la conclusión de las entrevistas, el Congreso continuará con el análisis de los perfiles para definir a quienes tendrán la responsabilidad de fortalecer la participación ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción y contribuir a la vigilancia de la función pública en Campeche