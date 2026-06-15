Pemex liberará 130 millones para obras y apoyos en Carmen

Si continúa el flujo de pagos por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a sus empresas contratistas, en este ejercicio fiscal deberán ejecutarse alrededor de 130 millones de pesos en obras y apoyos en el municipio de Carmen, informó el Gerente de Responsabilidad Social, César Raúl Zubieta Ojeda, al mencionar que también ya recibieron la petición del sector pesquero ribereño de aumentar de 24 a 30 millones de pesos de apoyo en especie, lo que en estos momentos se encuentra en negociaciones.

Durante una entrevista posterior al arranque de obras en la colonia Santa Margarita, donde se pavimentarán mil 100 metros de la calle 49 entre 26 y 56 y en la que se invertirán 17 millones de pesos, el funcionario explicó que este monto forma parte de los compromisos de responsabilidad social gestionados por el Ayuntamiento de Carmen.

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Explicó que las empresas obligadas a destinar recursos a obras sociales reciben una cédula de inversión de acuerdo con el monto de sus contratos y los pagos que reciben por parte de Pemex. Por ello, señaló que el avance de los proyectos depende directamente de la regularización de los adeudos de la petrolera con sus proveedores.

Cuestionado sobre cómo debería entenderse ese mensaje, cuando desde hace dos años Pemex ha dejado de pagar a sus proveedores, en consecuencia cómo puede traducirse en beneficio social, Zubieta Ojeda reconoció que, conscientes de la realidad, deben decir que en la medida que los contratistas reciben sus pagos, se liberan recursos para ejecutar obras y acciones sociales. Por eso en estas últimas semanas se han estado entregando apoyos e iniciando proyectos de infraestructura urbana.

Además de las obras de pavimentación, confirmó la próxima adquisición de un equipo de resonancia magnética para el Hospital General del IMSS-Bienestar “María del Socorro Quiroga Aguilar”, proyecto valuado en más de 70 millones de pesos, que se financiará mediante una cédula independiente, es decir, otro punto de inyección de recursos que no afectará el presupuesto de 130 millones de pesos destinados a infraestructura vial.

Respecto a la solicitud de organizaciones pesqueras para incrementar de 24 a 30 millones de pesos anuales los apoyos al sector ribereño, la Gerencia de Responsabilidad Social señaló que existe disposición para analizar el planteamiento y continuar respaldando proyectos productivos vinculados a la pesca.

Por último, destacó que el movimiento económico en Ciudad del Carmen ha comenzado a mostrar señales de recuperación debido a la liberación gradual de pagos atrasados a empresas contratistas, situación que también permite mantener activos diversos programas de beneficio social en la región.