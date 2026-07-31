Combi del transporte público y taxi protagonizan percance frente a la terminal del ADO; no hubo personas lesionadas

La tarde de este viernes se registró un percance vial entre una combi del transporte público y un taxi frente a la Terminal de Autobuses de Oriente (ADO), ubicada sobre la avenida 10 de Julio, en el cruce con la calle Francisco Villa, incidente que únicamente dejó daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el operador de una combi colectiva de la ruta 23 de Julio, con colores blanco y rojo, número económico 019 y placas de circulación 19-10-BFC del estado de Campeche, intentó orillarse para estacionarse frente a la terminal y permitir el descenso de pasajeros.

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Sin embargo, al realizar la maniobra, el conductor no se percató de la proximidad de un taxi Nissan Versa, también en colores blanco y rojo, con número económico 2383 y placas A-416-BEE del estado de Campeche, al que terminó impactando en la parte trasera del costado izquierdo de la fascia.

Como resultado del contacto, el vehículo de alquiler presentó daños en la pintura y hojalatería, mientras que ambas unidades permanecieron detenidas sobre la vialidad, provocando un congestionamiento vehicular momentáneo debido al constante flujo de automóviles que circula por esa zona.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y ordenar a los conductores mover las unidades a un lugar seguro, con el fin de liberar la circulación mientras esperaban la llegada de las aseguradoras para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades y alcanzar un acuerdo por la reparación de los daños.

Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas y, tras la intervención de las autoridades y el retiro de los vehículos involucrados, el tránsito fue restablecido con normalidad en la avenida 10 de Julio.

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