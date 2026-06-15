Construirán pisos firmes en viviendas de Candelaria; así pueden acceder las familias al apoyo gratuito

Familias de varias localidades del municipio de Candelaria podrán beneficiarse este 2026 con la construcción de pisos firmes en sus viviendas, una obra de mejoramiento habitacional financiada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

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El programa consiste en sustituir el piso de tierra por uno de concreto resistente, colocado sobre terreno compactado y nivelado. Esta acción busca mejorar las condiciones de salubridad, reducir el polvo, la humedad y el lodo dentro de las viviendas, y disminuir riesgos, especialmente para adultos mayores, niñas, niños y personas enfermas.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo?

El apoyo está dirigido principalmente a hogares con carencias en vivienda ubicados en localidades con rezago social, pobreza extrema o zonas de atención prioritaria. Los lineamientos del FAIS establecen que estos recursos deben destinarse directamente a población en situación de vulnerabilidad.

Aunque el Ayuntamiento aún no ha dado a conocer el listado completo de localidades beneficiadas, en la planeación municipal ya aparece registrada la acción “Construcción de piso firme en varias localidades del municipio de Candelaria”. Como ejemplo, en la localidad de El Chechenal se contempla una inversión de 570 mil pesos para aproximadamente 500 metros cuadrados, con una meta de 86 beneficiarios. También se menciona la localidad de Emiliano Zapata III.

¿Cómo pueden acceder las familias?

El apoyo no se entrega en efectivo ni funciona como un programa de registro abierto en línea. Se trata de una obra pública municipal que ejecuta o contrata el Ayuntamiento.

Las familias interesadas deben seguir estos pasos:

Acudir al Ayuntamiento de Candelaria, preferentemente a las áreas de Obras Públicas, Desarrollo Social o Bienestar Municipal. Preguntar si ya existe un padrón o registro abierto para esta acción específica. Presentar la documentación básica: Identificación oficial vigente (INE) CURP Comprobante de domicilio Documento que acredite que vive en la vivienda Permitir una visita de verificación por parte de personal municipal para confirmar que la vivienda realmente requiere el piso firme.

📌🔴🚨Candelaria, Campeche: construirán pisos firmes en viviendas durante 2026https://t.co/c9zAaRmr3P pic.twitter.com/GtbR4HdBWc — Avisos Bienestar Avisos (@BienestarAvisos) June 15, 2026

Importante: El apoyo es gratuito

La obra la realiza directamente el municipio o un contratista autorizado.

Nadie debe cobrar por “apartar” el apoyo, gestionarlo o garantizar un lugar. Cualquier cobro es ilegal.

por “apartar” el apoyo, gestionarlo o garantizar un lugar. Cualquier cobro es ilegal. El programa tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Recomendación

Se invita a las familias interesadas a acercarse cuanto antes al Palacio Municipal de Candelaria para confirmar si su localidad está contemplada y conocer los tiempos de ejecución. Es importante verificar directamente con las autoridades municipales, ya que los detalles operativos (listado final de localidades y calendario) se irán definiendo conforme avance el ejercicio fiscal 2026.

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