Detienen a hombre acusado de alterar el orden y agredir a clientes en Oxxo de Ciudad del Carmen

Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron la detención de un hombre en situación de calle, luego de que fuera reportado por presuntamente agredir e incomodar a clientes de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Francisco I. Madero.

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Los hechos se registraron en el Oxxo Colón, situado sobre la avenida Isla de Tris, esquina con la calle Cristóbal Colón, donde ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades al señalar que un masculino en aparente estado inconveniente se encontraba molestando a las personas que ingresaban y salían del establecimiento.

Tras recibir el reporte, agentes estatales se trasladaron al lugar y ubicaron al señalado, conocido entre la población como “Benito”, un hombre que desde hace varios años vive en condición de indigencia en distintos puntos de la isla, donde suele solicitar apoyo económico o realizar labores informales como limpieza de vehículos.

De acuerdo con los testimonios de empleados de la tienda, el sujeto habría estado protagonizando conductas agresivas hacia los clientes, motivo por el cual fue señalado directamente ante los uniformados.

Luego de dialogar con el individuo, los elementos procedieron a su aseguramiento por una falta administrativa. Benito no opuso resistencia al momento de su detención; por el contrario, se mostró tranquilo y cooperativo mientras le colocaban las esposas de seguridad.

Posteriormente, fue trasladado a los separos de la comandancia municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para los trámites administrativos de rigor.

La intervención policial permitió restablecer el orden en el establecimiento y brindar tranquilidad tanto a empleados como a clientes de la tienda de conveniencia.

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JGH