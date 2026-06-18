¿Indirecta para “El Pulpo”? Arleth debuta como cantante con el tema “No te preocupes por mí”

La exbailarina e influencer tabasqueña Arleth GM dio un nuevo paso en su carrera artística al debutar oficialmente como cantante con el lanzamiento de “No te preocupes por mí”, una colaboración con los artistas veracruzanos Hugo y Diego “El Legado”.

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El sencillo, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y cuyo videoclip oficial circula en YouTube, ha generado una ola de comentarios en redes sociales debido al simbolismo que algunos seguidores han encontrado en la producción, especialmente por el contexto de la reciente controversia pública entre Arleth y su expareja, el músico Alfredo “El Pulpo” y sus Teclados.

En el video musical, Arleth comparte créditos vocales y protagoniza junto a Diego una historia romántica marcada por la despedida y el cierre de una etapa sentimental. Además de mostrar una faceta distinta a la que desarrolló durante años como bailarina, la influencer aparece interpretando coreografías y escenas que varios usuarios han relacionado con acontecimientos recientes de su vida personal.

Entre los detalles más comentados se encuentra el uso de una cadena que algunos internautas consideran similar a una que solía portar Alfredo “El Pulpo”, así como el propio título de la canción, elementos que para muchos representan un mensaje de superación y comienzo de una nueva etapa.

“Es un ciclo que ya cerré”

Durante una rueda de prensa previa al estreno, Arleth habló sobre esta nueva experiencia artística y reconoció que se trata de un proyecto que asumió con entusiasmo, aunque también con nerviosismo.

“Mi faceta como bailarina es algo que para mí es un ciclo que ya cerré y que quería cerrar. Me siento muy contenta, nerviosa, con miedo, pero la vida es de riesgos. No es que sea cantante, pero nunca es tarde para aprender”, expresó.

Asimismo, agradeció la oportunidad brindada por Hugo Fernández y Diego “El Legado”, a quienes calificó como referentes dentro del ámbito musical, y aseguró que está abierta a futuras colaboraciones y presentaciones.

Lanzamiento ocurre en medio de la polémica

La incursión de Arleth en la música se produce apenas días después de un nuevo intercambio de declaraciones públicas entre ella y Alfredo “El Pulpo”, quienes han protagonizado una controversia relacionada con temas personales, laborales y el uso del nombre artístico de la exbailarina.

Mientras el tecladista ha sostenido que realizó apoyos económicos tras la separación, Arleth ha cuestionado distintos aspectos de la relación profesional que mantuvieron durante años dentro de la agrupación.

En medio de ese escenario, el estreno de “No te preocupes por mí” ha sido interpretado por algunos seguidores como una declaración de independencia artística y personal.

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A pocas horas de su lanzamiento, el videoclip ya suma miles de reproducciones y se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde las opiniones se encuentran divididas entre quienes respaldan esta nueva faceta y quienes debaten sobre su desempeño como intérprete.

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JGH