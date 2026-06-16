“Que ya me suelte": “El Pulpo” rompe el silencio tras acusaciones de Arleth; niega acoso y revela pagos

Tras varios meses de polémica pública en redes sociales, el artista Alfredo “El Pulpo” y sus teclados rompió este lunes su silencio con un video en el que desmintió las acusaciones de acoso y hostigamiento que le hizo su expareja Arleth, y detalló los apoyos económicos que asegura le entregó durante y después de su relación de ocho años.

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En el material, el músico se mostró nervioso y visiblemente afectado. Aclaró que no busca hablar mal de su ex, pero consideró necesario defenderse porque “el que calla otorga” y ya llevaba más de seis meses “aguantando” señalamientos.

La versión de Arleth

En un en vivo previo, Arleth acusó a “El Pulpo” de acosarla con mensajes, de no haberla liquidado como concubina tras ocho años de relación, y de utilizar el nombre artístico “Arlet” (que ella ayudó a posicionar) para sabotear sus colaboraciones y espantar a otros grupos.

Señaló que es mamá soltera y que depende de su trabajo como bailarina y cantante. Aseguró que la relación fue tóxica, con un patrón de “rompe y regresa”, y que el artista es narcisista y manipulador. También mencionó que él invirtió en un departamento y muebles porque así lo quiso, no porque ella se lo pidiera, y pidió apoyo legal a instituciones de mujeres porque “ya no es justo”.

La respuesta de El Pulpo

En su video de este 16 de junio, Alfredo “El Pulpo” negó rotundamente estar acosando o buscando a Arleth. Afirmó que, por el contrario, ha tratado de alejarse para no seguir haciéndose daño.

Explicó que el contacto reciente lo inició ella: le pidió que le devolviera unos iPads de su hija y él se los mandó a través de un conductor sin contestarle directamente. También recordó que Arleth tenía visa para acompañarlo en una gira por Estados Unidos, pero no se presentó.

Sobre la liquidación económica, el artista aseguró que le entregó más de un millón de pesos en varias exhibiciones (un millón, más 200 mil y otros 100 mil pesos), además de comprarle una camioneta Ford Territory híbrida de aproximadamente 800 mil pesos, la cual puso a nombre de ella. Indicó que, incluso después de la separación, le siguió pagando entre 12 mil y 22 mil pesos por evento, según el porcentaje que le correspondía.

Respecto al nombre artístico, explicó que registró “Arlet” porque lo considera parte de su marca, al igual que “El Pulpo”, “El Pulpito” y otras denominaciones que protege tras casi 40 años de carrera. Aseguró que no ha molestado a Arleth ni a otras personas que trabajan con nombres que él tiene registrados, y que está dispuesto a negociar con su mánager.

El Pulpo también mencionó que fue mordido por uno de sus perros en Villahermosa, Tabasco, y que publicará pruebas al final de su publicación, incluyendo capturas de conversaciones donde, según él, Arleth le daba esperanza y le expresaba cariño.

El músico reconoció que tiene mucho aprecio por Arleth por todo lo que vivieron juntos, especialmente durante la pandemia, cuando trabajaron vendiendo pescado y poniendo un lavado de autos en Tabasco. Sin embargo, pidió que “me suelte” y que ambos puedan seguir sus vidas por separado. Dijo que está intentando iniciar una nueva relación y que desea que Arleth sea feliz con la persona con la que actualmente anda.

Un punto final… por ahora

“El Pulpo” reiteró que no quiere generar más polémica y que su prioridad es seguir haciendo música. Pidió disculpas si ofendió a alguien con sus declaraciones y enfatizó que “en una historia siempre hay dos versiones”.

La controversia entre el artista y su expareja lleva varios meses en redes sociales y ha generado reacciones divididas entre el público del sureste mexicano. Hasta el momento, Arleth no ha respondido al nuevo video de Alfredo “El Pulpo”.