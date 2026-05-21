Danna, Arleth y El Pulpo: video viral desata guerra de acusaciones y amenaza con escalar a la Ley Olimpia

La polémica en el mundo de la música tropical regional continúa escalando. La bailarina Danna, integrante del grupo de Alfredo “El Pulpo” Sánchez y sus Teclados, rompió su silencio con un video en redes sociales tras la filtración de un material íntimo donde aparece junto al músico, lo que detonó la ruptura definitiva con Arleth, su expareja y exbailarina principal.

Noticia Destacada “Mi último acto de amor”: “El Pulpo” le regala a Arleth su nombre artístico tras polémico video que acabó su relación

En el video, Danna asegura haber intentado quitarse la vida por el acoso y los comentarios negativos recibidos después de que se viralizara el clip. “Vi su live, vi que se dijo muchas mentiras, no aguanté el hate... tomé la opción de ir a comprar unas pastillas para dormir”, relató, agregando que despertó hospitalizada.

Acusación principal de Danna contra Arleth:

La joven señaló directamente a Arleth como la presunta responsable de filtrar el video íntimo. “Tengo mensajes donde ella me lo envió después de que pasaron las cosas, al minuto ella me lo envió reclamándome sobre la situación”, afirmó, calificándolo como un delito que la afectó profundamente.

Además, Danna desmintió varias versiones de Arleth y aseguró que esta última limitaba su crecimiento profesional en el grupo pese a llamarla “amiga”. “Yo solo era compañera de Arleth, pues tenía varias limitaciones para crecer”, indicó, refiriéndose a una supuesta relación con el de audio, ingeniero de audio del grupo, que habría iniciado desde noviembre de 2025.

Asimismo, negó que existiera una amistad entre ambas, acusó a su excompañera de limitar el crecimiento del cuerpo de baile por celos y anunció que procederá legalmente bajo la Ley Olimpia, responsabilizando a Arleth y a su actual pareja de cualquier atentado contra su integridad.

Arleth responde a Danna

Por su parte, Arleth no tardó en responder. En lives y declaraciones en redes, arremetió contra Danna y “El Pulpo”, a quien señaló como el supuesto cerebro detrás de los ataques, acusándolos de difamación y manipulación, al tiempo que cuestionó la crisis de salud de la denunciante. Arleth relató haber vivido bajo malos tratos, humores y una prolongada ausencia de intimidad durante su relación, la cual inició en 2017.

Asimismo, negó haber tenido poder de decisión en el grupo, desmintió chantajes laborales y reveló que ganaba solo alrededor de 4 mil pesos mensuales (3,500 por bailar y 500 por redes), cubriendo ella misma gastos de vestuario y accesorios, lo que la hacía sentir como una simple empleada cuya imagen era monetizada sin recibir ganancias proporcionales.

Tras esta situación, decidió independizarse desde diciembre pasado, pidió respeto a su privacidad y confirmó la ruptura sentimental definitiva con el músico. Hasta el momento, el líder de la agrupación no ha emitido declaraciones públicas sobre el escándalo que mantiene dividida a su comunidad de seguidores.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ