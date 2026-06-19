Ayuntamiento de Campeche bajo la lupa por financieras opacas

Luego de ser exhibido el Ayuntamiento de Campeche por utilizar a financieras bajo señalamientos de opacidad, fallas administrativas y presunto lavado de dinero, se tienen que triangular los recursos otorgados para conocer si hubo intromisión de la comuna al otorgar los créditos, afirmó el regidor Ricardo Medina Farfán.

Explicó que, en caso de que haya dudas acerca de cómo se manejaron los recursos por parte de las financieras, es necesario implementar una trazabilidad de la emisión y destino; es decir, cuál fue el proceso desde el pago del ayuntamiento a la financiera y de ellos hacia los beneficiarios, así como el uso que le dieron los pignorantes.

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Detalló lo anterior luego de confirmarse que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso por lo menos seis sanciones distintas por malos manejos administrativos y por negarse a entregar información a Banca Afirme, lo que le valió multas superiores al millón de pesos.

Además, el lunes la comuna capitalina pretendía entregar un recurso superior al millón de pesos a la empresa “Corporativo Financiero CR&A” para canalizar recursos al programa “Emprende Rosa”; sin embargo, esa firma aparece catalogada por la Condusef como una institución “no confiable”, incluso señalada de participar en lavado de dinero.

“El hecho de que el Ayuntamiento de Campeche considere contratar a una institución financiera cuyo registro aparece cancelado ante la Condusef, es un tema que no puede pasarse por alto”, dijo el regidor Medina Farfán.

El regidor señaló que las instituciones financieras deben cumplir con todas las disposiciones legales y regulatorias vigentes, además de estar sujetas a revisiones periódicas por parte de la Condusef, encargada de vigilar y supervisar su funcionamiento.

Alternativa

Explicó que, en caso de que la respuesta sea negativa, la propuesta no será cancelar el programa de apoyo a microempresarios, ya que se trata de un esquema importante para emprendedoras y emprendedores. Planteó buscar otra opción que cumpla con la normatividad de la ley, esté debidamente regulada y reúna los requisitos necesarios para llevar a cabo esta tarea.