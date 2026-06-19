Autoridades vigilan protesta en Ciudad del Carmen por falta de energía

Vecinos bloquean importante crucero en Santa Rosalía por falta de energía eléctrica; autoridades mantienen vigilancia hasta la llegada de la CFE.

La noche de este jueves y durante los primeros minutos de la madrugada, una intensa movilización de autoridades municipales se registró en la colonia Santa Rosalía, luego de que un grupo de vecinos decidiera bloquear por completo la intersección de las avenidas Corregidora e Insurgentes como medida de protesta ante la prolongada falta de energía eléctrica que afecta al sector desde hace casi dos días.

De acuerdo con la información recabada, la inconformidad de los habitantes fue creciendo conforme transcurrían las horas sin restablecimiento del servicio eléctrico, situación que derivó en la organización de los vecinos para cerrar la circulación vehicular en uno de los cruces más transitados de la zona.

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Tras el bloqueo, elementos de diversas corporaciones municipales arribaron al sitio para dialogar con los manifestantes y tratar de liberar la vialidad; sin embargo, los vecinos se mantuvieron firmes en su postura, argumentando que habían realizado múltiples reportes sin solución por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante la protesta también se presentó personal del Sistema DIF Municipal, luego de detectarse la presencia de menores de edad entre los manifestantes. Los funcionarios exhortaron a los padres de familia a resguardar a los niños en sus domicilios para evitar cualquier situación de riesgo mientras se desarrollaba la manifestación.

Ante la falta de acuerdos inmediatos y con el objetivo de prevenir incidentes, las autoridades optaron por permanecer en el lugar realizando labores de vigilancia y acompañamiento, en espera de la llegada de una cuadrilla de la CFE que atendiera el problema y brindara certeza a los habitantes de que la falla sería reparada.

A pesar de la tensión generada por el cierre de la vialidad, la manifestación transcurrió de manera pacífica. No se registraron agresiones, enfrentamientos ni actos de represión por parte de las autoridades, quienes privilegiaron el diálogo con los ciudadanos. Asimismo, no fue necesario el uso de la fuerza pública ni de agentes químicos, como algunos asistentes temían.

Los vecinos reiteraron que su única exigencia era la pronta restitución del servicio eléctrico, ya que la falta de energía ha afectado sus actividades cotidianas y provocado molestias derivadas de las altas temperaturas registradas en la región. Mientras tanto, el bloqueo permaneció hasta que se garantizó la atención del problema por parte de la empresa suministradora de energía.