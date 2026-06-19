Campeche suma 14 casos de dengue en 2026

Campeche registró dos nuevos contagios de dengue durante la última semana, ascendiendo a 14 casos confirmados en 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) Federal. Los datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue muestran que la Entidad pasó de 12 a 14 pacientes diagnosticados, sin defunciones y con una tasa de letalidad de 0%.

El municipio de El Carmen concentra la mayor incidencia con 11 de los 14 casos (78.6%), seguido por Campeche con dos contagios y Champotón con uno.

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Según el reporte epidemiológico, seis casos corresponden a Dengue No Grave (DNG) y ocho a Dengue con Signos de Alarma (DCSA); hasta el momento no se han confirmado Dengue Grave (DG) en el estado.

Por municipio:

El Carmen : seis casos de DNG y cinco de DCSA (total 11).

: seis casos de y cinco de (total 11). Campeche : dos casos de DCSA .

: dos casos de . Champotón: un caso de DCSA.

La vigilancia epidemiológica mantiene bajo observación 518 casos probables o sospechosos en Campeche durante 2026, cifra superior a los 502 del mismo periodo en 2025.

En la Península

Quintana Roo : 107 casos confirmados (69 DNG , 38 DCSA ).

: 107 casos confirmados (69 , 38 ). Campeche : 14 casos confirmados.

: 14 casos confirmados. Yucatán: 10 casos confirmados (7 DNG, 3 DCSA).

En casos probables: Quintana Roo registra 1,665; Yucatán, 833; y Campeche, 518. Aunque el comportamiento se mantiene por debajo de años de alta transmisión, las autoridades sanitarias exhortaron a reforzar medidas preventivas, eliminar recipientes con agua y permitir las acciones de control del mosquito Aedes aegypti durante la temporada de lluvias.