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Campeche suma 14 casos de dengue en 2026

Campeche acumula 14 casos confirmados de dengue en 2026, con El Carmen como el municipio más afectado.

Por Alejandro Balan

19 de jun de 2026

1 min

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El Carmen concentra 78% de contagios de dengue
El Carmen concentra 78% de contagios de dengue

Campeche registró dos nuevos contagios de dengue durante la última semana, ascendiendo a 14 casos confirmados en 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) Federal. Los datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue muestran que la Entidad pasó de 12 a 14 pacientes diagnosticados, sin defunciones y con una tasa de letalidad de 0%.

El municipio de El Carmen concentra la mayor incidencia con 11 de los 14 casos (78.6%), seguido por Campeche con dos contagios y Champotón con uno.

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Según el reporte epidemiológico, seis casos corresponden a Dengue No Grave (DNG) y ocho a Dengue con Signos de Alarma (DCSA); hasta el momento no se han confirmado Dengue Grave (DG) en el estado.

Por municipio:

  • El Carmen: seis casos de DNG y cinco de DCSA (total 11).
  • Campeche: dos casos de DCSA.
  • Champotón: un caso de DCSA.

La vigilancia epidemiológica mantiene bajo observación 518 casos probables o sospechosos en Campeche durante 2026, cifra superior a los 502 del mismo periodo en 2025.

En la Península

  • Quintana Roo: 107 casos confirmados (69 DNG, 38 DCSA).
  • Campeche: 14 casos confirmados.
  • Yucatán: 10 casos confirmados (7 DNG, 3 DCSA).

En casos probables: Quintana Roo registra 1,665; Yucatán, 833; y Campeche, 518. Aunque el comportamiento se mantiene por debajo de años de alta transmisión, las autoridades sanitarias exhortaron a reforzar medidas preventivas, eliminar recipientes con agua y permitir las acciones de control del mosquito Aedes aegypti durante la temporada de lluvias.

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