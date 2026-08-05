Estos números de celular podrían quedarse sin línea desde el 15 de agosto en Yucatán

Los usuarios de telefonía móvil en Yucatán deberán estar atentos al calendario oficial del nuevo registro nacional de líneas celulares, ya que durante agosto inicia el plazo para que los primeros números completen el trámite obligatorio.

La medida forma parte de una estrategia implementada a nivel nacional para que cada línea telefónica quede vinculada a una persona titular, con el propósito de fortalecer la seguridad y combatir delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y otras actividades ilícitas cometidas mediante números sin identificar.

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Quienes no realicen el procedimiento dentro del periodo establecido por las autoridades podrían enfrentar la suspensión de su servicio, por lo que es importante verificar la fecha límite correspondiente según la terminación de su número telefónico.

¿Qué números deben registrarse antes del 15 de agosto?

De acuerdo con el calendario publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las primeras líneas que deberán cumplir con el registro son las que terminan en 0. El desglose de las fechas es el siguiente:

Líneas terminadas en 0: tienen como fecha límite el 15 de agosto de 2026 .

tienen como fecha límite el . Líneas terminadas en 1: deberán completar el trámite a más tardar el 31 de agosto de 2026.

El registro será escalonado durante el segundo semestre del año, tomando como referencia el último dígito del número telefónico.

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La nueva disposición busca eliminar el anonimato con el que actualmente pueden adquirirse algunas tarjetas SIM, una práctica que, según las autoridades, ha sido aprovechada para cometer fraudes, llamadas de extorsión y otros delitos.

Con este esquema, México se suma a un modelo que ya opera en 166 países, donde las líneas móviles deben estar asociadas a la identidad de una persona para su activación y uso. Los usuarios deberán realizar el trámite directamente con su compañía telefónica dentro del plazo que les corresponda para mantener activa su línea.