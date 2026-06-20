Clima en Campeche 20 de junio: Se esperan sensaciones térmicas de hasta 54 grados por una “mini canícula"

Este fin de semana continuará el calor con temperaturas de 40 grados en gran parte del territorio campechano, debido a la influencia de la Onda Tropical número nueve, que favorecería con lluvias dispersas.

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El intenso calor se mantuvo ayer en los municipios de Candelaria, Escárcega y Carmen con mínima de 26 grados, seguidos por Campeche, Seybaplaya y Champotón, donde el termómetro marcó la máxima en 39 grados y la mínima en 25. En cuanto a Calkiní, Hecelchakán, Dzitbalché, Tenabo, Hopelchén y Calakmul, el termómetro alcanzó los 38 grados con 24 la mínima.

Due a la continuidad del intenso calor, autoridades meteorológicas reportan que hay una "mini canícula", que normalmente se da a mediados de julio y agosto, debido a las sensaciones térmicas, como en el Estado de Campeche, donde se sienten entre los 50 a 54 grados, y en Yucatán, con cerca de los 50 grados centígrados. Lo anterior favorece el aumento de humedad con sensaciones térmicas intensas que afectan la salud de las personas, por lo que autoridades de la Secretaría de Salud recomiendan a la población tener cuidado con los alimentos que ingiera, sobre todo en la calle, para evitar alguna infección en caso de que se encuentren descompuestos.

Por otra parte, se dio a conocer que del 22 al 28 de junio el Estado mantendrá clima caluroso con temperaturas de entre 33 y 35 grados; el termómetro atraerá elevada humedad y probabilidad de lluvias y chubascos por las tardes-noches debido a la afluencia de varias ondas tropicales sobre el Golfo de México. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones serán más frecuentes entre el martes y jueves de la próxima semana, con posibilidad de tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 24 y 26 grados, manteniendo un ambiente cálido en las noches y por las madrugadas.

Para el próximo fin de semana se espera que continúen las condiciones de calor con cielo parcialmente nublado, acompañado de lluvias dispersas en algunas zonas del Estado de Campeche. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y no exponerse al sol en horas de mayor intensidad, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda estar atento de las novedades por el estado del tiempo que se emitan oportunamente.

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JGH