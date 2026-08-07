¿Adiós a los celulares en las escuelas? Educación de Benito Juárez respalda propuesta para restringirlos

La Dirección de Educación del Ayuntamiento de Benito Juárez respaldó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas y llamó al Congreso de Quintana Roo a retomar la iniciativa presentada desde enero, la cual permanece sin avances dentro del proceso legislativo. El titular de la dependencia municipal, Francisco Samaniego González, señaló que la medida busca fortalecer el aprendizaje y la concentración de los estudiantes, al considerar que el uso excesivo de dispositivos móviles durante las clases puede afectar su desarrollo académico.

El funcionario explicó que la restricción no responde a criterios políticos, sino pedagógicos, debido a que el empleo inadecuado de los mencionados dispositivos dentro de las aulas puede distraer al alumnado, limitar su capacidad de razonamiento y disminuir el interés por la investigación.

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“Sabemos que el uso del celular, en determinados horarios y niveles educativos, en lugar de ayudar, perjudica; distrae la atención del alumnado y puede afectar el desarrollo del razonamiento propio y del ánimo investigativo”, expresó.

Samaniego González recordó que la propuesta presentada por un legislador quintanarroense coincide con el planteamiento del Gobierno federal, por lo que consideró necesario que el Congreso local reactive su análisis y la lleve a discusión. Señaló que la iniciativa debe salir del estado en el que permanece para atender una problemática que también ha sido planteada a nivel nacional.

Aclararon que no significa impedir la comunicación entre estudiantes y sus familias, ya que los centros escolares deben de contar con mecanismos para atender emergencias. / Liza Vera

Añadió que la experiencia de otros países demuestra que establecer límites al uso de dispositivos móviles en los planteles educativos puede contribuir a mejorar el desempeño académico, siempre que exista la participación y respaldo de madres y padres de familia.

Precisó que restringir los celulares no significa impedir la comunicación entre estudiantes y sus familias, ya que los centros escolares deberán contar con mecanismos adecuados para atender situaciones de emergencia y permitir el contacto cuando sea necesario.

El director de Educación también advirtió que el uso de estos aparatos electrónicos puede facilitar prácticas como el ciberbullying y el ciberacoso, situaciones que ya han sido detectadas en escuelas del municipio. Explicó que los casos identificados han sido canalizados ante las autoridades educativas y las instancias especializadas de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) encargadas de investigar delitos relacionados con el entorno digital.

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Aunque aclaró que no se han presentado situaciones de gravedad, reconoció que existe un riesgo permanente que requiere vigilancia y acciones preventivas. Indicó que actualmente no cuenta con una estadística específica sobre el número de reportes registrados por ciclo escolar; sin embargo, aseguró que los casos no representan una cantidad elevada, debido al trabajo coordinado entre docentes, directivos y familias.

La propuesta para limitar el uso de celulares en las escuelas tomó mayor relevancia tras el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En Quintana Roo, la iniciativa continúa pendiente de revisión y análisis por parte del Congreso del Estado.