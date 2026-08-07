Trump impone arancel de 15% al polisilicio y derivados para paneles solares y semiconductores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación para imponer nuevas restricciones comerciales al polisilicio y sus productos derivados, un insumo considerado estratégico para la fabricación de paneles solares y semiconductores.

La medida contempla un arancel adicional de 15 por ciento para determinados derivados del polisilicio, además de un esquema de precios mínimos de importación. Las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse el 4 de diciembre de 2026, 120 días después de la firma de la proclamación.

La Casa Blanca justificó la decisión con base en una investigación realizada por el Departamento de Comercio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

El estudio concluyó que el nivel y las condiciones de las importaciones representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a la dependencia del exterior en cadenas consideradas esenciales para la energía, la tecnología y la defensa.

¿Qué productos estarán sujetos a las nuevas medidas de Trump?

La proclamación abarca diferentes etapas de la cadena productiva del polisilicio. El Gobierno estadounidense estableció precios mínimos para la entrada de materias primas y componentes utilizados principalmente en la industria solar.

El polisilicio tendrá un precio mínimo de 21 dólares por kilogramo, mientras que los lingotes y obleas deberán alcanzar al menos 100 dólares por kilogramo. En el caso de las celdas solares, el piso será de 0.22 dólares por watt, mientras que para los módulos fotovoltaicos se fijó en 0.38 dólares por watt.

Noticia Destacada Ebrard responde a Trump: México tiene el mejor trato comercial y es el principal cliente de Estados Unidos

Cuando una mercancía ingrese a Estados Unidos con un valor inferior a estos parámetros, el importador deberá cubrir una tarifa equivalente a la diferencia entre el valor declarado y el precio mínimo correspondiente.

Adicionalmente, los lingotes y otros derivados incluidos en los anexos de la proclamación estarán sujetos al arancel adicional de 15 por ciento, salvo las excepciones o tratamientos especiales contemplados para determinados socios comerciales.

¿Por qué Estados Unidos endurece las importaciones de polisilicio?

La administración Trump argumentó que Estados Unidos ha perdido participación dentro de esta industria durante las últimas décadas. Según la Casa Blanca, la capacidad estadounidense representaba cerca de 50 por ciento de la producción mundial de polisilicio en 2005, pero descendió a menos de 2 por ciento en 2024.

Washington considera especialmente preocupante esta dependencia porque el polisilicio es la materia prima utilizada para fabricar semiconductores y productos fotovoltaicos.

Los chips tienen aplicaciones en sistemas de comunicación, radares, ciberseguridad, armamento, drones y otros equipos vinculados con la defensa. En paralelo, el polisilicio de grado solar es utilizado para fabricar celdas y módulos destinados a la generación eléctrica y a proyectos relacionados con nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Aunque la proclamación no señala directamente a China, la decisión ocurre en medio de los esfuerzos de Washington por disminuir su dependencia de proveedores extranjeros y fortalecer su producción interna.

$TE Solar stocks shine after Trump extends China tariffs to polysilicon productshttps://t.co/H1gZVY9x0y — Space & Defense Sector (@SpaceSector001) August 7, 2026

Trump ofrece incentivos para producir polisilicio dentro de Estados Unidos

El paquete comercial también contempla incentivos para compañías dispuestas a construir, ampliar o modernizar plantas estadounidenses dedicadas a producir polisilicio, lingotes, obleas y celdas.

El secretario de Comercio podrá aprobar planes específicos de relocalización y permitir temporalmente la importación de determinados equipos o insumos sin cubrir los aranceles de la Sección 232, siempre que las compañías cumplan sus compromisos de inversión.

Los proyectos deberán comprometerse a iniciar la construcción de nuevas instalaciones antes del 20 de enero de 2029 y estarán sujetos a supervisión para comprobar que las inversiones realmente se ejecuten.

Con estas medidas, la administración Trump busca elevar la producción nacional de componentes estratégicos, reducir la exposición de Estados Unidos a cadenas internacionales de suministro y atraer nuevas inversiones en las industrias solar y de semiconductores.

IO