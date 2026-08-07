Steff Loaiza vuelve a las redes sociales luego de la muerte de su mamá

Desde hace varias semanas, mucho se habló sobre el lamentable fallecimiento de Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, recordemos que cuando la señora estaba grave en el hospital, su hija Steff pidió ayuda a sus miles de seguidores para poder pagar la millonaria cuenta del hospital.

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Sin embargo, pese a toda la ayuda que recibió, lamentablemente, la señora perdió la vida, ocasionando un gran impacto en la familia. Ante esta situación, Steff Loaiza se tomó un tiempo alejada de las redes sociales para poder vivir su duelo.

Steff Loaiza regresó a las redes sociales tras la muerte de su mamá

Steff Loaiza decidió regresar a sus redes sociales y compartir un video en donde comparte las razones por las que ha regresado a las redes sociales, afirmando que es para distraerse y no pensar en lo vivido recientemente.

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“Por todas las veces que lloramos juntas, que yo le contaba cómo me sentía, que a veces me frustraba que no entendía por qué no le caía bien a la gente, platicaba a con ella, no entendía”

Esto generó un sinfín de comentarios en redes sociales, principalmente en YouTube, canal por el cual se compartió su video de regreso a la plataforma.

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