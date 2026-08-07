Turbonada derriba árboles en Hopelchén: daños en viviendas y garaje

Producto de los fuertes vientos de la tarde de este jueves y del aguacero, y debido al reblandecimiento de la tierra, dos enormes árboles de aguacates que estaban en un traspatio de una vivienda cayeron sobre un garaje de una vivienda adjunta, causando daños al techo de lámina de zinc y por fortuna la camioneta que estaba ahí no resultó con afectaciones.

De acuerdo a datos recabados en el lugar de los hechos en las primeras horas del amanecer de este viernes, alrededor de las 23 horas de este jueves, vecinos escucharon un estruendo fuerte en la esquina de la calle 10 por 23 A de la colonia San Isidro, pero, por la lluvia no salieron a averiguar qué pasó porque ya era muy noche.

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En las primeras horas del amanecer de este viernes, se supo que los dos enormes árboles de aguacate estaban en el predio de la señora Gloria Canché Yeh en la calle 10 de la mencionada colonia, quien indicó que esas “matas” tenían casi 50 años de antigüedad y estaban en su traspatio.

Reveló que ambos árboles tenían abundantes frutos de aguacate, e indicó que pidió ayuda a los brigadistas de la dirección de Protección Civil y Seguridad Pública del Ayuntamiento de Hopelchén, para poder desgajar los enormes árboles que cayeron en el predio de su vecina Catalina Chablé, cuyo frente está en la calle 23 A de la misma colonia.

Por otro lado, se averiguó que ese garaje resultó dañado en cuyo techo cayó el árbol más grande, y aunque una camioneta estaba dentro de la cochera, a simple vista se veía que no tenía daños por los tubos que tiene la unidad como estructura en la cama y parte de la cabina, aunque las llantas estaban soportando el peso de los árboles y la estructura del techo de maderas y láminas de zinc.

Por otro lado, se supo que en otras dos viviendas también la tarde-noche de este jueves, cayeron árboles y también se debió al aguacero y fuertes vientos que derribaron un árbol de huaya y otro de tamarindo.

Las autoridades de Protección Civil reportaron que hubo una fuerte turbonada la tarde-noche del jueves, sin que haya personas lesionadas y solo daños materiales en un garaje y en una casa abandonada, ambos en la colonia San Isidro de la ciudad de Hopelchén.