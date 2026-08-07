Cecilia Patrón destaca participación ciudadana como clave para mantener la seguridad en Mérida

La participación organizada de la comunidad es uno de los pilares para preservar la tranquilidad en Mérida, afirmó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada durante el tercer Encuentro de Participación Ciudadana, donde destacó que el trabajo conjunto entre autoridades y habitantes fortalece la prevención social del delito y favorece la convivencia en colonias y comisarías.

En el evento, realizado en el polifuncional de San José Tecoh, participaron representantes de 130 Comités de Vecinos Vigilantes y Consejos de Participación Ciudadana, que reúnen a cerca de 900 personas comprometidas con la construcción de comunidades más unidas y solidarias.

La presidenta municipal señaló que la protección de la ciudad comienza desde cada hogar y barrio, al promover valores, diálogo y colaboración entre la población, con el objetivo de conservar un entorno seguro para las familias.

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“Seguimos fortaleciendo a Mérida todos los días a través de la participación, la convivencia, el diálogo y la promoción de nuestros valores”, subrayó.

Resaltó que actualmente funcionan 315 Comités de Vecinos Vigilantes y 188 Consejos de Participación Ciudadana, mediante los cuales se atienden 210 colonias y 31 comisarías. Además, se han impartido mil 805 talleres, gestionado 734 reportes ciudadanos e impulsado acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer el tejido social.

Iniciativas claves

Patrón Laviada destacó que estas acciones se complementan con el programa Mérida Enchula, que durante este año contempla la intervención de más de 800 espacios públicos con una inversión de 350 millones de pesos para mejorar la imagen urbana y favorecer entornos más seguros.

Durante el encuentro también se presentaron programas sociales enfocados al bienestar de las familias. El director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Arturo León Itzá, informó que el programa Ver Mejor ha entregado casi 3 mil 200 lentes graduados en el último año, mientras que Chambea Seguro ha beneficiado a más de mil 600 motociclistas con cascos certificados.

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El funcionario añadió que, mediante los programas Creciendo Contigo y Aguas con tu Techo, se han distribuido más de 2 mil tinacos subsidiados y cerca de 2 mil 500 impermeabilizantes, apoyos que contribuyen a mejorar las condiciones de vivienda en distintos sectores.

Asimismo, destacó que el programa De Mujer a Mujer ha otorgado créditos a 241 emprendedoras para fortalecer sus negocios, mientras que Mercadito Mérida ha abierto espacios de comercialización para 268 productores y artesanos, impulsando la economía local y generando mayores oportunidades para las familias.