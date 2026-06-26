El olfato de ‘Rex' no falla: Binomio canino frustra envío de droga en paquetería de Campeche

Un operativo de inspección en una empresa de mensajería en San Francisco de Campeche terminó con el aseguramiento de un paquete que contenía una sustancia con características similares a la cannabis, luego de la intervención de un binomio canino de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

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De acuerdo con la información oficial, el ejemplar canino Rex alertó durante una revisión rutinaria al marcar una caja de cartón, lo que llevó al personal del establecimiento a permitir la inspección del contenido del envío.

Al abrir el paquete, las autoridades localizaron varias bolsas con aproximadamente un kilogramo de una hierba verde con características similares a la cannabis, por lo que se procedió a su aseguramiento inmediato.

El material fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo, donde quedó bajo resguardo ministerial para las investigaciones correspondientes y el posible deslinde de responsabilidades.

Las autoridades estatales destacaron la participación del binomio canino en labores de detección durante los operativos de prevención en puntos estratégicos de la ciudad.

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JGH