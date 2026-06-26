¿Arleth en la mira? “El Pulpo” busca justicia y va contra responsables que filtraron video íntimo

El músico campechano Alfredo "El Pulpo" Sánchez, originario de Ciudad del Carmen y líder de la agrupación El Pulpo y sus Teclados, anunció que emprenderá acciones legales contra quien resulte responsable de filtrar el video privado en el que aparece junto a la bailarina Danna Tetelpan, material que fue grabado el 12 de mayo y difundido en redes sociales un día después, el 13 de mayo, provocando una fuerte polémica.

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De acuerdo con declaraciones retomadas por diversos medios, el artista aseguró que ya trabaja con su equipo jurídico para presentar la denuncia correspondiente, al considerar que la difusión del video constituye una violación a su privacidad. Asimismo, afirmó que buscará que las autoridades investiguen el caso hasta identificar a la persona que compartió el material sin su consentimiento.

La controversia comenzó tras la viralización del video en el que aparecen El Pulpo y Danna Tetelpan en una vivienda particular. A partir de su difusión surgieron especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos, la cual posteriormente fue confirmada por el propio músico. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre quién filtró el contenido, aunque en redes sociales han circulado diversas versiones no comprobadas.

La bailarina Danna Tetelpan también se pronunció tras la difusión del material y pidió respeto a su vida privada. Además, denunció haber recibido ataques y amenazas en redes sociales, señalando que hablará del tema cuando se sienta preparada. Mientras tanto, el anuncio de la demanda mantiene el caso en el centro de la conversación pública, a la espera de que las autoridades determinen responsabilidades por la posible violación a la intimidad.

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