¡Intacta! Descubren Minanbé, una ciudad maya escondida durante siglos en la selva campechana

La selva campechana vuelve a revelar secretos de una de las civilizaciones más importantes de América. Arqueólogos mexicanos y eslovenos localizaron en la Reserva de la Biosfera de Calakmul una antigua ciudad maya que permaneció oculta durante siglos bajo la densa vegetación y que hoy aporta nuevas pistas sobre la organización política, religiosa y económica del mundo maya.

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Minanbé, la ciudad maya hallada en Calakmul

El sitio, denominado Minanbé, que en lengua maya yucateca significa "no hay camino", fue identificado mediante tecnología LiDAR y posteriormente confirmado a través de exploraciones terrestres realizadas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y la Academia Eslovena de las Artes y las Ciencias. El nombre hace referencia precisamente a las difíciles condiciones de acceso que enfrentó el equipo de investigación para llegar hasta el asentamiento.

La ciudad maya fue localizada mediante tecnología LiDAR.

Pirámides, plazas y palacios ocultos bajo la vegetación

Para alcanzar la antigua ciudad, arqueólogos y habitantes de la comunidad de Constitución tuvieron que abrir brecha durante varios kilómetros entre la vegetación. Una vez en el lugar, confirmaron la existencia de un asentamiento de aproximadamente 15 hectáreas, conformado por plazas, edificios palaciegos y religiosos, altares, sistemas hidráulicos y un templo piramidal de más de 13 metros de altura, evidencia de que se trató de un importante centro urbano durante el periodo Clásico Tardío y Terminal, entre los años 600 y 900 después de Cristo.

El sitio cuenta con pirámides, palacios, estelas y sistemas hidráulicos.

Entre los hallazgos más relevantes destacan 14 monumentos esculpidos, varios de ellos con textos jeroglíficos e iconografía ceremonial. Sobresale una estela que muestra una escena de decapitación y que contiene una inscripción fechada en el año 849 d.C., un periodo considerado crucial para comprender los últimos siglos de la civilización maya antes del abandono de numerosos centros urbanos en las Tierras Bajas.

El hallazgo de Minanbé recuerda a la ciudad maya de Valeriana

El descubrimiento recuerda inevitablemente a Valeriana, la ciudad maya dada a conocer en 2024 y localizada también en la selva de Campeche mediante escaneo LiDAR. En aquel caso, los investigadores identificaron una extensa urbe con pirámides, plazas, reservorios y una compleja red urbana oculta bajo el dosel forestal, considerada uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años en México.

La selva campechana aún guarda ciudades mayas desconocidas

Aunque Minanbé es considerablemente más pequeña que Valeriana, ambos descubrimientos confirman que amplias zonas de la selva campechana aún esconden vestigios de antiguas ciudades mayas que permanecieron inadvertidas durante siglos. Los especialistas consideran que estos hallazgos fortalecen la idea de que la región estuvo densamente poblada y transformada por los mayas, quienes desarrollaron sofisticados sistemas agrícolas, hidráulicos y comerciales mucho más extensos de lo que se creía hasta hace algunas décadas.

El hallazgo refuerza la importancia arqueológica de Campeche.

El hallazgo también refuerza la importancia arqueológica de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, considerada uno de los principales núcleos de la civilización maya y Patrimonio Mundial de la UNESCO. De acuerdo con los investigadores, Minanbé se encontraba intacta y sin evidencias de saqueo, una condición poco común que permitirá estudiar con mayor precisión la vida cotidiana, la organización política y las prácticas rituales de sus antiguos habitantes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó recientemente el descubrimiento como relevante para el patrimonio histórico nacional y adelantó que se buscarán recursos para continuar las investigaciones y labores de conservación en la zona.

Minanbé abre un nuevo capítulo en la historia maya de Campeche

Con Minanbé, Campeche suma un nuevo capítulo a la historia de la antigua civilización maya y confirma que, bajo la espesura de su selva, aún permanecen ocultas piezas fundamentales para comprender el pasado de una de las culturas más extraordinarias del continente.

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