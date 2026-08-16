Arantza Ruiz es la tercera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’.

El camino dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ llegó a su fin para Arantza Ruiz este domingo 16 de agosto de 2026, tras convertirse en la tercera participante eliminada de la temporada. Durante la gala de eliminación, fue Ruiz la elegida por el público para abandonar el show.

Luego de una semana marcada por tensiones internas, alianzas estratégicas y nominaciones al límite, el público decidió con su voto la salida de la actriz, quien no logró acumular los apoyos suficientes para mantenerse en la competencia y competir por el premio del reality show.

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¿Cómo fue la eliminación de Arantza Ruiz de LCDLFM?

La gala de eliminación mantuvo a la audiencia al filo del asiento durante las votaciones de salvación. Arantza Ruiz llegó a la tabla de nominados junto a varios de sus compañeros de cuarto, en una jornada donde las votaciones reflejaron el vertiginoso cambio de favoritismo entre los televidentes.

Junto con Ruiz se encontraban: Yanet García, Masad Altamimi, Luis Chaparro, Memo Schutz y Flor Vigna. Sin embargo; tras las votaciones del público, se eligió que sería la creadora de contenido la elegida para abandonar el reality show tras tres semanas del programa.

Tras abandonar las instalaciones, Ruiz se presentó en la gala en vivo con los conductores del programa para compartir sus primeras impresiones, asegurando que se retira satisfecha con el desempeño mostrado y agradecida por la experiencia vivida en 'La Casa de los Famosos México'.

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