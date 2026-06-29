Cae presunto ladrón tras robo de cartera en IMSS de Ciudad del Carmen

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, luego de ser señalado por su presunta participación en el robo de una cartera al interior de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Ciudad del Carmen.

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Los hechos ocurrieron en un área destinada al resguardo de pertenencias del personal del hospital, ubicada en la colonia Santa Isabel. Tras detectarse el presunto robo, se solicitó la intervención de las autoridades, quienes acudieron al lugar para atender el reporte.

De acuerdo con la información proporcionada, durante las diligencias el individuo fue identificado y señalado como probable responsable de los hechos, por lo que los agentes procedieron a su aseguramiento para continuar con las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

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