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Campeche / Sucesos

Cae presunto ladrón tras robo de cartera en IMSS de Ciudad del Carmen

Elementos de la SPSC arrestaron a un hombre acusado de robar la cartera de un empleado dentro del hospital del IMSS en Ciudad del Carmen; el sujeto ya está a disposición de la FGE.

Por Redacción Por Esto!

29 de jun de 2026

1 min

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Cae presunto ladrón tras robo al interior del IMSS en Ciudad del Carmen
Cae presunto ladrón tras robo al interior del IMSS en Ciudad del Carmen / Especial

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, luego de ser señalado por su presunta participación en el robo de una cartera al interior de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Ciudad del Carmen.

Una violenta riña en el sector Arroyo Grande de la colonia Puntilla movilizó a policías y paramédicos tras el reporte de un herido.

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Los hechos ocurrieron en un área destinada al resguardo de pertenencias del personal del hospital, ubicada en la colonia Santa Isabel. Tras detectarse el presunto robo, se solicitó la intervención de las autoridades, quienes acudieron al lugar para atender el reporte.

De acuerdo con la información proporcionada, durante las diligencias el individuo fue identificado y señalado como probable responsable de los hechos, por lo que los agentes procedieron a su aseguramiento para continuar con las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

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