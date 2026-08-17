Gilberto Mora y los Xolos descarrilan a la Máquina de Cruz Azul tras imponerse 2-1 en Tijuana

En el estadio Caliente, Tijuana (2°) venció por 2-1 al vigente campeón Cruz Azul (9°) con un gol y una asistencia del talentoso juvenil mexicano Gilberto Mora.

Los Xoloitzcuintles de Tijuana, dirigidos por el uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu siguen invictos y con 10 puntos, los mismos que las Águilas del América, pero por la diferencia de goles marchan detrás de los azulcremas en la clasificación general.

La Máquina del Cruz Azul, comandada por Joel Huiqui, sufrió su segunda derrota consecutiva y se quedó con seis unidades, que lo ubican en la novena posición de la tabla, fuera de los puestos de Liguilla.

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El uruguayo Ignacio Rivero, exjugador del Cruz Azul, adelantó 1-0 a Tijuana (44') con un remate al filo del área chica, a pase de Gilberto Mora. El equipo celeste reaccionó pronto. El argentino Nicolás Ibáñez hizo el 1-1 con un toque frente al portero (45'+2).

Morita, el jugador más joven en la pasada Copa del Mundo 2026, firmó el 2-1 definitivo al 54'; tras un contragolpe que condujo por el sector izquierdo, el joven de 17 años se coló al área, encaró y eludió al defensa que le marcaba, para definir con un tiro a segundo palo.

Los Cementeros tendrán que darle vuelta a la página lo antes posible, pues cayeron en una mala racha tras quedar eliminados de la Leagues Cup, para retomar el camino y enfocarse en el Apertura 2026 de la Liga MX, que hoy también los dejaría fuera de la Fiesta Grande.

Resultados Jornada 4 del Apertura 2026

Atlante 0-0 Toluca

Monterrey 6-1 Juárez

Atlas 2-1 Tigres

Pumas 0-0 Querétaro

América 3-0 San Luis

Santos 0-1 Chivas

Tijuana 2-1 Cruz Azul

Necaxa vs León (por jugarse)

Pachuca vs Puebla (por jugarse)

Con información de AFP